İhracat çiçek açsın

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Avrupa'nın çiçek ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Antalya'da, ihracatın artması için 2 bin dönüm arazi tahsisinin gerekli olduğu açıklandı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, tahsis yapılması halinde ihracatın yüzde 30 oranında aratacağını söyledi. Yılmaz, süs bitkileri ihracatının yüzde 70'inin bölgeden karşılandığını belirterek, ilk etapta 2 bin dönümlük arazinin ihtiyacı karşılayabileceğini ifade etti.İhracatın artması için üretimin de buna paralel artması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Yalova'da ve İzmir'de hazine arazilerinin süs bitkileri üreticilerine tahsis edildiğini biliyoruz. Antalya'daki süs bitkileri üreticileri olarak yıllardır arazi tahsisi istiyoruz. Sektörün ihracatının yüzde 70'ini Antalya karşılıyor. Son dönemde devletimizin Hazine arazilerinin tarıma açılması yönündeki kararı bize umut oldu. Ancak bu işlemlerin hızlandırılması gerekli" dedi.Hollanda'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük süs bitkileri fuarı 'IFTF Fuarı'na katıldıklarını anlatan Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, Türk çiçeklerinin büyük ilgi çektiğini vurguladı. Türkiye standını 2 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiğini anlatan Yılmaz, "Yeni pazarlar bulduk. Sadece Avrupa'ya olan ihracatımız 60 milyon dolarken fuardaki görüşmelerle hedefimiz 100 milyon dolara kadar yükseldi" dedi.İngiltere'nin 'Brexit' sonrası AB'den ayrıldıktan sonra pazar olarak seçtiği ülkelerden birinin Türkiye olacağını kaydeden Yılmaz, " Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı İngiltere'nin Brexit sonrası Türkiye ile çalışacak olması sektör için önemli. İngiltere'nin 4.5 milyar dolarlık çiçek tüketim hacmi var. Bunun yüzde 60'a yakınını ithal ediyor. Süs bitkileri olarak buradan yüzde 5 oranında bir pay almamız gerekiyor. Buda ortalama 3 milyar dolarlık ihracat yapar" ifadelerini kullandı.BATI dünyasının kutlamaya hazırlandığı Noel ve yılbaşı için Antalya'da üretilen çelenkler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Süs bitkileri firmalarının 1990'lı yıllardan bu yana üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve mersin meyvesi gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor. Antalya'da çelenk ihracatı yapan firma ortağı Şerife Altındal, Hollanda, İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.Şirketin günlük 2 bin çelenk üretimi yaptığını belirten Altındal, çelenklerin frigo tır veya uçaklarla gönderildiğini dile getirdi. Firmanın yılda 200 bin Noel çelengi ihraç ettiğini anlatan Altındal, bunun büyük bölümünün yılın son aylarında yapıldığına dikkati çekti. Bu yılki çelenk ihracatından 10 milyon doların üzerinde gelir bekleniyor.