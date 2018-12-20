Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Manavgat’ta dere taştı

Manavgat’ta dere taştı

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Manavgat’ta dere taştı
ANTALYA'NIN önceki gün batı ilçelerinde sele neden olan şiddetli yağış, bu kez batı ilçelerinde zarara yol açtı. Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere ve kanallar taştı, sokaklar göle döndü. Çeltikçi Mahallesi ile Sanayi Mahallesi arasından geçen DSİ'ye ait sulama kanalı sel suları nedeniyle taştı.

SU BASKINI YAŞANDI
Kanaldaki taşkın nedeniyle Saraçlı Sokak'ta su baskınları yaşandı. Bazı evlerde sel suları altında kaldı. Belediye ekipleri sel sularının boşaltılması için çalışma başlattı. Çeltikçi Muhtarı Ömer Ünal, DSİ'ye ait sulama kanalı konusunda daha önce uyarıda bulunduklarını söyledi. Muhtar Ünal, "Mahalle sakinlerimizin sorununun acilen çözümlenmesini bekliyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manavgat’ta dere taştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN