Manavgat’ta dere taştı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN önceki gün batı ilçelerinde sele neden olan şiddetli yağış, bu kez batı ilçelerinde zarara yol açtı. Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere ve kanallar taştı, sokaklar göle döndü. Çeltikçi Mahallesi ile Sanayi Mahallesi arasından geçen DSİ'ye ait sulama kanalı sel suları nedeniyle taştı.Kanaldaki taşkın nedeniyle Saraçlı Sokak'ta su baskınları yaşandı. Bazı evlerde sel suları altında kaldı. Belediye ekipleri sel sularının boşaltılması için çalışma başlattı. Çeltikçi Muhtarı Ömer Ünal, DSİ'ye ait sulama kanalı konusunda daha önce uyarıda bulunduklarını söyledi. Muhtar Ünal, "Mahalle sakinlerimizin sorununun acilen çözümlenmesini bekliyoruz" diye konuştu.