İnternetten ölüm sipariş ediyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da pompalı tüfekle işlenen cinayetlerdeki artış dikkat çekiyor. 18 Aralık ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ve pompalı tüfeğin ateşlendiği iki şiddet olayında toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu olaylar, bireysel silahlanmadaki kontrolsüzlüğü yeniden gündeme taşıdı.Antalya'da son iki yılda 40'ın üzerinde kişi av tüfeği kullanılan cinayetlerde yaşamını yitirdi. Olaylar arasında kaza kurşunu da var, cinnet de. Pompalı tüfeğin bireysel şiddet olaylarında bu kadar çok kullanılmasının en büyük denedi ise ulaşılmasının kolay oluşu. İnternet üzerinden peynir ekmek gibi satan pompalı tüfekler son derece ucuza satılıyor.Ölüm kusan makineler, sosyal medya üzerinden 300 TL'den başlayan düşük fiyatlarla satılıyor. Kapıda ödeme gibi imkanların da sunulduğu bu alışverişlerde herhangi bir belge de istenmiyor. Belgeli alınmak istendiğinde ise fiyatlar 600 TL'ye ulaşıyor. Silahların kullanılmış ikinci el versiyonları da satışa sunuluyor. Avcılık adı altında satılan pompalı tüfekler, av tüfeği görünümünde satılan cinayet aletleri olarak dikkat çekiyor.Resmi olarak bu iş için kurulmuş alışveriş sitelerin de mevcut. Bu sitelerde yivsiz tüfek alabilmek için emniyet müdürlüklerinin verdiği "Av tüfeği satın alma belgesi" gönderilmesini zorunlu tutuluyor. Bu belge için de sabıka kaydı, sağlık raporu ve vergi dairesinden borcu yoktur gibi farklı evraklar isteniyor.Umut Vakfı'nın verilerine göre, Antalya'da 2015'de 96 olan silahlı olay sayısı 2016'da 108'e ulaştı. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, olay sayısında Adana ile yarışıyor. Antalya'da bir önceki yıl 108 olan bireysel silahlı şiddet olayı geçen yıl 152'ye ulaştı. Bu olaylarda 101 kişi öldü, 103 kişi yaralandı. 2019 yılında da silahlı şiddet olaylarında artış trendi devam ediyor.21 Mayıs: Alanya ilçesinde, optik mağazası sahibi Selda G. (40), iş yerinde başından vurulmuş olarak bulundu. 17 Haziran: Serik ilçesinde oturan Kadir K. (31) evde pompalı tüfekle intihar etti. 9 Ağustos: Antalya'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu (39), tartışma sonrası aralarında kavga çıkan 4 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. 14 Ekim: Korkuteli ilçesinde İsmail Yılmaz'ın tartıştığı bir kolu sakat hastane çalışanı Emrah Ünal'ı av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle başına ateş edip intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 18 Aralık: Muratpaşa ilçesinde, Nuri Karaata (35), ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı (26) sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. 20 Aralık: Serik ilçesinde evlilik hazırlığı yaptıkları belirtilen Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile Hatice Bahçecioğlu (33), hafif ticari araçta, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.