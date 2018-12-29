2019 turizmde zirve yılı olacak

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. 2018 yılının son meclis toplantısında gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, 2019 yılında turizmin zirve yılı olacağını söyledi.Antalya'nın 2019 yılında turizm sektöründe beklentilerinin olumlu olduğunu işaret eden Çetin, "Eğer bu trend ve kur avantajı devam ederse, turizmde gelecek yıl yeni bir zirve yapabiliriz" dedi. 2018 yılı Antalya ekonomisinin turizm sayesinde biraz nefes aldığını dile getiren Çetin, "2018 yılını turizmde yüzde 30, vergi tahsilatında yüzde 34, konut satışında yüzde 5 artışla kapatıyoruz" dedi.Antalya 4.0 projesi için raporun tamamlandığını belirten Çetin, "Raporda önerilen projeler arasında en önemli konu açık veri merkezi. Bu merkez uzun vadeli bir hedeftir ve zamanla bütün sektörlerin beyni gibi çalışacaktır. Ayrıca akıllı yönetişim platformu, sıfır atık ve atıklardan biyolojik endüstriyel hammadde üretilmesi, akıllı seracılık projesi gibi konular var" ifadelerin kullandı. Çetin, 2019 yılı tahmini bütçesin ise 36 milyon olacağını bildirdi.