Sporla özel keşif

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 'Özel Çocukları Sporla Buluşturuyoruz' projesi başlatıldı. Ortak proje için yapılan protokolü, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan imzaladı. HEDEF BİN ÇOCUK

Hacıcaferoğlu, proje kapsamında hedeflerinin ilk etapta 1000 özel çocuğa ulaşmak olduğunu söyledi. Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, "Özel çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal hayatta aktif hale gelmelerini sağlamak amacıyla, projeyi hayata geçirdik. Özel çocuklar arasında yeteneklileri keşfedeceğiz. Artık hiçbir engel kalmayacak" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR EĞİTİYOR

Hacıcaferoğlu, Antalya Spor Salonun- da her Pazartesi günü alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim verildiğine dikkat çekerek, "Çalışmalara bocce, goalball, masa tenisi, badminton ve eğlenceli atletizm ve diğer spor dallarında özel eğitim sınıflarında ve okullarda bulunan öğrenciler katılıyor" diye konuştu.

Hacıcaferoğlu ile Arslan'ın imzaladığı protokol sayesinde 1000 çocuğa ulaşılarak kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak.