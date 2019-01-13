Maicon ülkesine dönecek

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Antalyaspor'dan1.2 milyon Euro alacağını bırakarak sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Maicon'un ülkesine döneceği iddia edildi. S��per Lig'den Trabzonspor ve Bursaspor'la adı anılan 28 yaşındaki Brezilya oyuncunun, ülkesindeki Atletico MG ile anlaşma sağladığı, Santos'un da devrede olduğu iddia edildi. Maicon, Antalyaspor'da çıktığı 44 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada da Maicon'un ayrılırken kulübe, futbol hayatına Brezilya'da devam ettirmek istediğini söylediği vurgulanmıştı.