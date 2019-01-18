Antalya dinamo şehir oldu

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Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Adım Adım Ekonomi' toplantısında Antalya iş dünyası ile bir araya geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen toplantıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.Bakan Albayrak, Antalya'nın Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri için dinamo şehirlerden biri olduğunun altını çizdi. Antalya'nın Türkiye'de nüfusta 5'inci, gayri safi yurtiçi hasılada ise 6'ncı sırada olduğunu hatırlatan Bakan Berat Albayrak, Antalya'nın turizm ve tarımsal üretim alanında ve girişimci alt yapısıyla öne çıktığını ve dünyanın incisi olduğunu vurguladı.Antalya'nın gelişmiş seracılıkta da çok önemli bir şehir olduğuna değinen Albayrak, "Seracılıkla ilgili alt yapı ve kapasite iyileşmeyi, gelişmeyi ve dönüşümü sağlayacak çok önemli bir çalışmayı da bu haftaki Gıda Komitesi toplantımızda başlattık. Çok yakın bir süre içerisinde seracılıktaki dönüşüm projesinin finansal ve altyapısıyla ilgili açıklamalar yapacağız. Antalya başta olmak üzere seracılıkta çok büyük bir sıçramaya sebep verecek bir süreci başlatacağız" dedi.Antalya'nın sahil turizminin yanı sıra, kongre, eko, spor ve sağlık turizminde Antalya'nın çok daha büyük bir potansiyeli elinde bulundurduğunun ifade eden Bakan Albayrak, bu potansiyelin projelerle açığa çıkartılacağını vurguladı.