Kardeşlik köprüsü

Antalya'da 'Bir Tutam Umut' adlı sosyal sorumluluk projesi hedefine ulaştı. Köy okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet toplayan Doğan Elden, 2 haftadır depoda beklettiği eşyaları Adıyaman'a yolladı. Elden, Besni ilçesindeki 5 köy okulundaki öğreniler için hayırseverlerden 200 kışlık eşya topladı. Sponsor kargo şirketi bulunamayınca Kepez Kaymakamlığı deposunda bekletilen yardım kolileri, SABAH Akdeniz'de konunun haber olmasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

HEPSININ YÜZÜ GÜLDÜ

Kargo ücretini bir hayırsever karşılarken, öğrenciler kış soğuğundan onları koruyacak kıyafetlere tam da karne günü kavuştu. Karne gününde hediyelerine kavuşan çocuklar çifte mutluluk yaşadı. Hediye paketlerini açan öğrenciler kışlık eşyalarına kavuşurken, kendilerine yazılan mektupları okurken tebessüm etti. Elden, "Hediyeler ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz hediyelerine kavuşunca yüzleri güldü. Soğuk havada artık üşümeyecekler" dedi.



ÖĞRENCİLERDEN MEKTUP VAR

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 'Sevgi Evleri'ndeki çocuklar ve Özel Akdeniz Hedef Okulları öğrencileri projeye dahil oldu. Adıyaman'daki arkadaşları için samimi duygularını ifaden eden Sevgi Evleri çocukları ve öğrenciler mektup yazdı, resim çizdi ve en sevdikleri eşyalarını ihtiyaç sahiplerine gönderdiler. Kendisinin de Sevgi Evleri'nde yetişen biri olduğunu hatırlatan Elden, "Küçük kardeşlerimiz mektuplarında çok güzel ve samimi paylaşımlarda bulundular. İki şehir arasında gönül bağı kuruldu" dedi.