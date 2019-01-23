Çocukların kar keyfi

Antalya'nın sahil kesiminde yaşayan çocuklar sömestr tatilinde kar keyfi yaşadı. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, kar eğlencesinin merkezi oldu. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı merkez, profesyonel kayakçıların yanı sıra çocuklarında eğlence merkezi oldu. Kayak bölümüne çıkmayan aileler merkezin alt taraflarındaki düzlük alanlarda kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Aileleriyle kar eğlencesinin tadını çıkaran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

KÜLTÜR VE KAR TURİZMİ

Kar eğlencesinin bir diğer adresi ise kültür turizminin parlayan yıldızı Akseki ilçesi oldu. Düğmeli evler gibi kültür değerlerini görmek için ilçeye giden ailelerde, çocuklar ise yarım metreye ulaşan karın keyfini çıkardı.