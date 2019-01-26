İstanbulname bu sezon son kez

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ferdi Merter'in yazdığı ve Turgay Erdener'in bestelediği 'İstanbulname' adlı operetini bu sezon son kez sahneleyecek. Salı günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek İstanbulname'yi rejisör Mehmet Yılmaz sahneye koydu. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eğlenceli operette dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gazal Erten'e, koreografi Mehmet Sipahi'ye ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.Tek perdelik bir karakter komedyası olan 'Evlilik Senedi' operası Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınıyor. Rossini'nin 18 yaşındayken bestelediği, ilk profesyonel operası olan eser, 2 Şubat Salı akşamı bu sezon son kez sahnelenecek. Orkestra şefliğini Ömer Yöndem'in yaptığı eserde, reji Yiğit Günsoy, dekor ve kostüm tasarım Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.Eserde 'Fanny' rolünde Işılay Meriç Karataş, 'Edoardo' rolünde Enis Ok, 'Tobia Mill' rolünde Onur Alpaslan izleyici karşısına çıkacak.