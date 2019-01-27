Hentbolda maç günü

BUGÜN NELER OLDU

LIGE verilen aranın ardından parkeye galibiyetle dönmeye hazırlanan CIP Travel Antalyaspor Hentbol Takımı, bugün saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, Bursa temsilcisini yenerek ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Antrenör Fatih Işık, "Nilüfer Belediyespor maçına ciddi bir şekilde hazırlandık. Motivasyon ve fiziksel anlamda bu maça hazırız. Bize destek ve güç vermesi için taraftarlarımızı bizlerle beraber olmaya davet ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı ve adım adım sürecimizi devam ediyoruz. Bu yolun sonunun Avrupa olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.