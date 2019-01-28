Karaborsacı uyarısı

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Türkiye'nin tarımsal üretim merkezlerinden Batı Akdeniz bölgesinde tarım arazileri hortum, dolu, sel ve fırtına gibi doğa olaylarından darbe aldı. Antalya'da domates başta olmak üzere sera ürünlerinin en yoğun üretildiği bölge olan Kumluca ile portakalın başkenti Finike'de yaşanan hortum felaketleri 3 bin dönümün üzerinde sera alanını yıktı. Narenciye bahçeleriyle birlikte zarar gören alan 12 bin dönüme kadar çıktı.Bir kötü haber de Burdur'un Bucak ilçesinden geldi. Bucak'ta 25 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı. Kültür bitkileri, hububat ağırlıklı üretim yapılan Bucak'ın Kestel, Karaaliler ve Üzümlübel köylerinde etkili olan yağmur nedeniyle tarım arazileri göle döndü. DSİ tarafından taşkınlardan korunmak amaçlı yaptırılan kanallar tam doluluğa ulaşırken, üç düden tam kapasiteyle suları çekse de suların tarım arazilerine dolmasını engelleyemedi.Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp 3 bin dönüm sera alanının fırtınadan zarar gördüğünü, Finike'de 7 bin, Kumluca'da ise bin dönüm narenciye bahçesinin felaketten etkilendiğini anlattı. Geçen yıl yine Kumluca ve Finike'de hortum felaketi yaşandığını hatırlatan Alp, "Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye 10 milyon lira destek yapıldı. Bu yardım sayesinde çiftçimiz ayağa kalkabildi. Yine devletimizin gereken desteği vereceğinden şüphemiz yok" diye konuştu.En büyük zararı gören Kumluca'da 50 bin dekara yakın kapalı sera alanları olduğunu dile getiren Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe da "Can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Üreticinin uğradığı bu zarardan, aracılar fiyat artırıp karaborsacılık yapmasın. Ürettiğimiz Türkiye'ye yeter dünyaya yeter" diye konuştu. Zarar tespiti için Kestel Ovası'na giden Burdur Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Gönenç ise "Üzümlübel, Kestel, Karaaliler ve Bucak ovasında yaklaşık olarak 20- 25 bin dekar arazi sudan etkilendi" dedi. Söz konusu alanda yüzde 40'lık bir tarım arazinin henüz ekim yapılmadığını aktaran Gönenç, "Sigorta yaptıran çiftçilerimizin zararları karşılanacak. Borçlar da ertelenecek" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bu konuyla ilgili müjde aldıklarını anlatan Alp, "Sayın Cumhurbaşkanımız, gece saat 2.00'de Türel Başkanımızı aramış. 'Çiftçi için ne gerekiyorsa derhal yapılsın', talimatı vermiş. Çiftçinin kolundan tutulup ayağa kaldırılması gerekiyor. Ayağa kaldıracak güçte değil" dedi. Alp, fırtına bahanesiyle fiyat artıran aracılara ise tepki gösterdi. "Kimse bizim acımız üzerinden para kazanmaya çalışmasın" diye uyaran Alp, "Antalya'da rüzgar estiği zaman fiyatları artırıyorlar. Bu para çiftçiye gitmiyor, aracılara gidiyor. Yaşanan felaketi spekülasyon yapıp kullanmalarına karşıyız" dedi.