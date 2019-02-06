Yılkı atları telef oldu

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Sütçüler ilçesi ve köylerinde yoğun kar yağışı dolayısıyla açlıktan 7 yılkı atı telef oldu. 6 yılkı atı da köylüler tarafından açlıktan ölmek üzereyken bulundu. Fotoğraf tutkunlarını bölgeye çeken yılkı atları için Sütçüler Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yaylada çalışma başlatıldı.Jandarma ekipleri tarafından yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı, belirli noktalara saman yerleştirdi. Isparta merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Golü'nde telef olmuş bir at bulundu.