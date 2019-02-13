Tümörden 10 dakikada kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbreği dışında kötü huylu tümör oluşumu tespit edilen 70 yaşındaki Sultan Demir, uygulanan radyofrekans ablasyon yöntemiyle 1 günde sağlığına kavuştu. Dünyada nadir olarak uygulanan tedavi yöntemi Türkiye'de de ilk kez gerçekleştirildi.Tedavinin lokal anestezi ile vücuda iğne deliği büyüklüğünde bir kesi ile yapıldığını belirten Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Ünal, 10 dakika süren uygulamanın görüntülerinin önümüzdeki günlerde ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanabileceğini ifade etti. Yaklaşık bir senedir rahatsızlığı bulanan Sultan Demir ise uygulanan tedavide ağrısının ve hiçbir sıkıntısının olmadığını ifade etti.