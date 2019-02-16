Antalyalılara estetik dokunuş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Müzeyyen Gizli ve Doktor Hakan Türkoğlu'nun ortak girişimi ile Zen Estetik ve Güzellik Merkezi açıldı. Merkezin açılış törenine Antalya'nın tanınmış simaları katılırken, işletmenin açılış kurdelesini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç birlikte kesti. Törenin ardından merkezi gezen davetliler, Gizli ve Türkoğlu'nu da 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

KIYISIZ DALGALAR'A SANATSEVER AKINI

Fransa'da ve Türkiye'de aldığı önemli ödüllerle ün kazanan Onay Akbaş, 'Kıyısız Dalgalar' adını verdiği ve 35 yıldır ürettiği eserlerden oluşan çok özel bir seçkiyi, Antalya'daki sanatseverlerin beğenisine sundu. Akbaş'ın sergisi, İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde Şebnem Bahar Art & Design Gallery'de açıldı. Antalyalı sanatseverlerin büyük ilgisini çeken sergi, 3 Mart'a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık tutulacak.