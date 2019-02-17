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sporuna destek olacağız”

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019
“Isparta sporuna destek olacağız”
AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Isparta Temsilciliği'nin misafiri oldu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Isparta Başkanı Erhan Oturak, Şükrü Başdeğirmen'in ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Isparta'da kulüplerimiz antrenman sahası sıkıntısı yaşıyor. 1 sahada 4 takım antrenman yapıyor. Böyle bir ortamda sporcu yetiştir mi, başarı olur mu? Bizim ilimiz dışındaki tüm belediyelerde tüm spor kulüplerine malzeme yardımı yapılıyor. Ama burada yok" dedi. SORUNLARI BİLİYORUZ
Şükrü Başdeğirmen ise yeni dönemde spor ve sporcunun sahiplenileceğinin sözünü verdi. Spor projelerini de açıklayan Başdeğirmen, "Altyapıyı nasıl geliştiririz, çocuklarımız adına en güzel hizmeti nasıl yaparız, onun planları içerisindeyiz. Sorunların farkındayız. Bu işler fedakarlıkla ayakta kalıyor. Biz destek olacağız" dedi.
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