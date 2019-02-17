“Isparta sporuna destek olacağız”

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen,
Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Isparta Temsilciliği'nin
misafiri oldu. Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu
Isparta Başkanı Erhan Oturak,
Şükrü Başdeğirmen'in ziyaretinden
duyduğu mutluluğu dile
getirerek, "Isparta'da kulüplerimiz
antrenman sahası sıkıntısı
yaşıyor. 1 sahada 4 takım antrenman
yapıyor. Böyle bir ortamda
sporcu yetiştir mi, başarı
olur mu? Bizim ilimiz dışındaki
tüm belediyelerde tüm spor kulüplerine
malzeme yardımı yapılıyor.
Ama burada yok" dedi.
SORUNLARI BİLİYORUZ
Şükrü Başdeğirmen ise yeni dönemde spor ve sporcunun sahiplenileceğinin sözünü verdi. Spor projelerini de açıklayan Başdeğirmen, "Altyapıyı nasıl geliştiririz, çocuklarımız adına en güzel hizmeti nasıl yaparız, onun planları içerisindeyiz. Sorunların farkındayız. Bu işler fedakarlıkla ayakta kalıyor. Biz destek olacağız"
dedi.