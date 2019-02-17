“Isparta sporuna destek olacağız”

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Amatör Spor KulüpleriFederasyonu Isparta Temsilciliği'ninmisafiri oldu. AmatörSpor Kulüpleri FederasyonuIsparta Başkanı Erhan Oturak,Şükrü Başdeğirmen'in ziyaretindenduyduğu mutluluğu dilegetirerek, "Isparta'da kulüplerimizantrenman sahası sıkıntısıyaşıyor. 1 sahada 4 takım antrenmanyapıyor. Böyle bir ortamdasporcu yetiştir mi, başarıolur mu? Bizim ilimiz dışındakitüm belediyelerde tüm spor kulüplerinemalzeme yardımı yapılıyor.Ama burada yok" dedi.SORUNLARI BİLİYORUZŞükrü Başdeğirmen ise yeni dönemde spor ve sporcunun sahiplenileceğinin sözünü verdi. Spor projelerini de açıklayan Başdeğirmen,dedi.