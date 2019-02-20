Elma üreticisi memnun

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA elma üreticisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Isparta elması Tanzim satış noktasından satılacak' müjdesi ile sevindi. Türkiye elma üretiminin yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Isparta'da depolarda bekleyen yaklaşık 400 bin ton elmanın İstanbul, Ankara ve İzmir'de satışa sunulacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'i görevlendirdiği ve alımların yakında gerçekleşeceği bildirildi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Tutar, elma üreticileri adına Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Tutar, "Bu yıl elma ihracatımızın yeterli derecede olmaması 400 bin tona yakın elmamızın depolarda kalmasına neden oldu. Tanzim satışı üretici ve tüccarın yüzünü güldürdü" dedi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Tanzim ile ülkemizdeki fahiş fiyat uygulamalarına son verilerek, hem ülke ekonomisine katkı sağlanır, hem de çiftçilerimiz mağdur olmamış olur" diye konuştu.