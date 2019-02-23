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trambüsle tanışacak

Belediye Başkan ’in son ulaşım projesi ‘Trambüs’için ’nden destek geldi

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019
Isparta trambüsle tanışacak

Isparta AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'in şehir içi ulaşım için açıkladığı 'Trambüs' projesi için ilk adımlar atıldı. Projenin fizibilitesini yapmak için yaklaşık 4 yıldır bu sistemi kullanan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin MOTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı Isparta'ya geldi. Trambüs hattı için güzergahları gezen Tamgacı, ulaşım konusunda Başdeğirmen'e gerekli desteği vereceklerini açıkladı. Ayrıca ikili, Başdeğirmen'in sanayide yaptığı seçim çalışmasına da katıldı.

189 BÜYÜKŞEHİRDE VAR
Şükrü Başdeğirmen, "Trambüs'e ülkemizde Malatya öncülük etti ve daha sonra Şanlıurfa'da da kullanıldı. Dünyanın 189 büyükşehrinde bu trambüsler kullanılmaktadır. Çok çevreci olan bu araçların hem taşıma maliyeti çok düşük, hem de tek seferde çok fazla yolcu taşıyor" dedi. Proje ile ilgili Malatya Belediyesi'nin kendilerine destek verdiğini anlatan Başdeğirmen, "Bu destek bizim için önemli. Şehrimizi daha modern hale getirmek istiyoruz" dedi.

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Isparta trambüsle tanışacak
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