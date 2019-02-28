Isparta’da istihdamı artıracak proje

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, seçim çalışmalarına Yeni Sanayi Sitesi'nde devam etti. Esnaflarla buluşan Başdeğirmen, son yılların en önemli sorunu haline gelen çırak ve kalfa ihtiyacına yönelik projesini açıkladı. Mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Başdeğirmen, "Mesleki eğitim olmadan sektörlerimiz ara eleman bulamaz, yeni usta yetişmez. Belediye olarak 'Usta Akademisi' kuracağız" dedi.Isparta'da ara eleman, kalfa, çırak ihtiyaç olan sektörlere yönelik iş garantili kurslar düzenleyeceklerini ifade eden Başdeğirmen, "İhtiyaca göre kurs açıp, o alanda yetiştireceğiz. Aşçı lazımsa aşçılık kursu açacağız. Kaportacı lazımsa o alanda açacağız. Memleketimizin çok değerli ustaları var. Hepsi yetenekli. Onlar da usta öğrenci olacak. Onların bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalanacağız. Isparta'dan Türkiye'ye ustalar yetişecek" diye konuştu.