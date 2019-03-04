Eğirdir’de hizmet için AK Parti şart

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veli Gök'ün proje tanıtım ve meclis üyesi adayları tanıtım toplantısında konuştu. Süreyya Sadi Bilgiç, "Eğirdir doğalgaz istiyorsa benim yanımda belediyeye ihtiyaç var. Belediye olmadan bizim Eğirdir'i doğalgazla buluşturmamız imkan dahilinde değil" dedi.Belediye arazi oluşturmadan TOKİ'nin de ilçeye gelmesinin mümkün olmadığının altını çizen Bilgiç, "Isparta Merkez'de de aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Belediye arazi oluşturma noktasında bana yardımcı olmadan ben size nasıl havadan TOKİ sözü verebilirim? Bugüne kadar Eğirdir'den sorumlu olan bir belediye başkanı gelip buraya TOKİ istiyoruz demediler" dedi.