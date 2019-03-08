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Özel gün için 35 milyon dal çiçek

8 Günü nedeniyle ’dan 20 ülkenin kadınları için 35 milyon dal kesme çiçek gönderildi

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Özel gün için 35 milyon dal çiçek
TÜRKİYE'DEN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 20 ülkeye yaklaşık 5 milyon dolarlık kesme çiçek ihraç edildi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, yaklaşık 35 milyon dal çiçek gönderdiklerini belirterek, en çok ihracatın Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'a gerçekleştiğini söyledi.

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Kesme çiçekte ihracatın yüzde 70'inin Antalya'dan yapıldığını anlatan Yılmaz, çiçekçilik sektörü olarak 100'ün üzerinde çeşitte üretim yapıldığını ancak çoğunlukla karanfil ihraç edildiğini kaydetti. İsmail Yılmaz, yaklaşık ihracatın yarısı kadar da iç pazarda çiçek satışı yapıldığını, bunda 31 Mart'taki yerel seçimlerin de etkili olduğunu ifade etti.
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Özel gün için 35 milyon dal çiçek
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