Muhammed yaşama tutundu

Somalı'de yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Muhammed İsse Handulle, Antalya'da üvey kardeşinden yapılan nakille hayata tutundu.

ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Hastalığı ilerleyen Handulle, doktorlarının önerisi ve Türk yetkililerinin desteğiyle Türkiye'ye gelerek, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. Üvey kardeş 28 yaşındaki Amin İsse Handulle ile dokular uyumlu çıktı. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekibin yaptığı nakille Handulle yeniden hayata tutundu. Handulle, "Kendimi harika hissediyorum, Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye başımın üstünde" dedi. Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "Sağlık alanında farklı ülkelerle köprüler kuruyoruz" diye konuştu



6 ÇOCUK BABASI VETERİNER HEKİM

SOMALI'DE yaşayan 6 çocuk babası veteriner Muhammed İsse Handulle, Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yıl süreyle tadavi görüp diyaliz girmişti.