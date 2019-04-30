Yeni döneme 4 başlık

BUGÜN NELER OLDU

Isparta geçen 10 yılın ardından yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle tanıştı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 38 oy oranıyla başkanlık ipini göğüsleyen Şükrü Başdeğirmen yeni dönemin şifrelerini'e anlattı.Seçim öncesi vatandaşlara, 'siz başkan olsanız ilk ne yapardınız' sorusunu yönelttiklerini anlatan Şükrü Başdeğirmen, "Gelen cevapların yüzde 90'ı aynı sorunların çözülmesi gerektiği yönündeydi. Dört temel sorun belirledik. Bunlar, trafik, ticaret kültür merkezi, koku sorunu ve sosyal konut oldu. Acil bir şekilde bu sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Şehrin sıkışan trafiğinin çözümü için alternatif yollar, Ispartaray, trambüs taşımacılığı, dört yeni kavşak projesini ortaya koyduk. Isparta'nın kanayan yarası olan, şehrin göbeğinde 20 yıldır açılmayı bekleyen Ticaret Kültür Merkezi var. Burayı da iktidarımızın desteğiyle en kısa sürede açıp Isparta esnafına vereceğiz. Belediye sıvı arıtmasının kapasitesini genişleterek kötü koku sorurunu tamamen ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.En çok önemsedikleri konunun başında sosyal konutun geldiğine dikkat çeken Başdeğirmen, "Isparta'da dar gelirlimiz, emeklimiz, evi olmayan esnafımız bizlerden sosyal konut bekliyor. Bunun için de arsa maliyeti çıkarmadan arsa teminleriyle gerek TOKİ gerekse Belediye marifetiyle sosyal konut üreterek, Isparta'da evi olmayanı ev sahibi yapacağız. 5 yılda 5 bin sosyal konut hedefi ortaya koyduk" şeklinde konuştu.Başdeğirmen, Isparta'da artık sevgi dönemi, gönül belediyeciliği dönemi başladığını kaydetti. Ortak akıl düşüncesiyle hareket edeceklerini, 'ben bilirim değil, biz biliriz' diyeceklerini kaydeden Başdeğirmen, "Gerekli her türlü çalışmayı yapabilmek adına alt yapımız hazır. Ekibimiz çok güçlü. Meclis üyelerimle hep beraber güzel çalışmalar yaparak, muhtarlarımızla azalarımızla el birliği ve güç birliği ile çalışacağız. Ortak aklı çalıştıracağız. Birlik beraberlik içerisinde, yeni bir ufuk ve yeni bir düşünceyle, farklı bir bakış açısıyla şehrimize hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu. Kazananın Isparta olduğunu vurgulayan Başdeğirmen, "İktidarın gücüyle, vekillerimizle, Ankara'da Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu destekle şehrimize ihtiyacı olduğu her türlü hizmeti getireceğime söz veriyorum" açıklamasında bulundu. Isparta'ya hizmet eden eski başkanlara teşekkür eden Başdeğirmen, belediye personeline de "Beraberce şehrimize hizmet edeceğiz" dedi.SOSYAL belediyeciliğin önemine de vurgu yapan Başkan Başdeğirmen, "Kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımız için onların yaşam kalitesini artıracak pek çok projemiz var. Üretici kadınlarımızın evde yaptıkları üretimi ekonomiye kazandırmak için üretici kadınlar pazarı kuruyoruz. Çocuklarımıza parklarda basketbol, futbol sahaları ve kaykay pistleri gibi yeni oyun sahaları oluşturacağız. Talepte bulunan yaşlılarımızın evlerini temizleyeceğiz, elbiselerini alıp yıkayıp ütüleyerek evlerine teslim edeceğiz. Kişisel bakımlarını evlerinde yapacağız. Ayrıca bir de yaşlı bakım evi yapıyoruz" diye konuştu.