Sur Yapı’dan yeni kampanya

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ANTALYA'DA Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren Sur Yapı, yeni bir kampanya başlatıyor. Sur Yapı Antalya projesi ile İstanbul'daki 12 konut projesini kapsayan kampanya ile Sur Yapı satış ofislerine gelerek evini beğenenler, uygun vade oranıyla ve ilk yıl taksit ya da peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek.Kepez- Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirilen Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70'lik kısmı için yüzde 1,45 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 30'luk kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 15'lik iki ara ödeme yapılacak. 51 metrekare Sur Cadde etabında yer alan daireler 190 bin TL'den başlıyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleştiğini ve projeye yoğun talep olduğunu açıkladı.