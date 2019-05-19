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Hentbolcular tarihe geçecek

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Hentbolcular tarihe geçecek
CIP Travel Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Bursa Nilüfer Belediyespor ile bugün saat 17.00'de Bursa'da karşı karşıya gelecek. Son hafta öncesi Avrupa Kupaları'na katılma hakkını garantileyen CIP Travel Antalyaspor, bu mücadeleden de galip ayrılarak ligi ikinci sırada tamamlamak istiyor.

LIGDE IKINCILIK ISTIYORUZ
Başantrenör Fatih Işık, son haftaya girerken ligde ikinci sırada bulunduklarını hatırlatarak, "Avrupa kupalarına gitmeyi garantilemiş durumdayız. Bu maçı da kazanarak ligi ikinci sırada bitirmek istiyoruz. Hentbol branşında, Antalyaspor kulübünün tarihindeki en büyük başarıya imza atıp sezonu tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Hentbolcular tarihe geçecek
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