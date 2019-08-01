Kraliyet ailesi Fethiye’de

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İçindeİngiliz Kraliyet Ailesi mensuplarının ve misafirlerinin yer aldığı 80 metrelik White Rose of Drachs isimli mega yat Muğla'nın Fethiye ilçesinde iskeleye demir attı. İskelede liman görevlileri güvenlik şeridi çekerek, mega yata yanaşılmasını önledi. Mega yat görevlileri iniş platformlarını büyük bir itinayla yerleştirip, temizlik yaptı. Mega yatta yolculuk eden 10 kişinin 20 kişilik personel tarafından ağırlandığı öğrenildi.İngiliz Kraliyet Ailesi bayraklı yat, Fethiye İskelesi'nden 2 tanker yakıt aldı. 10 kişilik misafirlerden bazıları yattan inerek, Paspatur Çarşı'nda alışveriş yaptı. Ailenin, akaryakıt ücretleriyle birlikte yaklaşık 750 bin TL'lik alışveriş yaptıkları öğrenildi.