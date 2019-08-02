Körfeze atık su darbesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizdeki renk değişimiyle belediye ile resmi kurumları karşı karşıya getirdi. Muğla Büyükşehir Belediye'sinin CHP'li Başkanı Osman Gürün'ün "Renk değişimine arıtma tesisi neden olmuyor, sorumlu tarımsal ilaçlar" açıklamasının yalan olduğu tespit edildi. Hem İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Başkan Gürün'ün açıklamalarını yalanladı.

6 YILDIR YATIRIM YOK

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil, Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimiyle ilgili olarak Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ile bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Özdil, Fethiye Körfezi'nde renk değişimi ve kirliliğin atık su arıtma tesisinden kaynaklandığını söyledi. Özdil, atık su arıtma tesisinde kapasite aşımı olduğuna dikkati çekerek, "2017'nin Kasım ayında ve geçen yıl ağustos ayında belediyeye uyarılarda bulunuldu. Kapasite aşımı uyarılarına rağmen Büyükşehir Belediyesi son 6 yılda atık su tesisine gerekli yatırımları yapmadı. Bugün de atık su arıtma tesisinde denetimde bulunduk. Yatırım yapılmadan bu durumun düzelme imkanı yok" dedi.

10 BİN METREKÜP EKSİK

Körfezde yer alan atık su arıtma tesisinin 2013 yılında planlanan kapasitesinin 23 bin 500 metreküp olduğunu belirten Özdil, "Ancak bugün itibarıyla 33 bin metreküp kapasiteyle çalışıyor. Bu durum kapasitesinin üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu da mevcut atık suların yeterince arıtılmadan denize deşarj edildiği anlamına geliyor" diye konuştu. Yeterince arıtılmayan atık suların içinde deterjan benzeri evsel atıklar bulunduğunu vurgulayan Özdil, atıkların denizin içindeki azot ve fosfat oranını çok yüksek seviyelere çıkardığını bildirdi.



AYLIK ANALİZ YAPILIYOR

CHP'LI Başkan Gürün'ün 'bilimsel olarak da kanıtlandı' dediği tarımsal ilaç iddiasına ise Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal'da cevap verdi. Erkal, "Fethiye Körfezi de dahil olmak üzere körfezi besleyen akarsu kaynaklarından program çerçevesinde her ay numuneler alıyoruz. En son numune 9 Temmuz'da alındı. Körfezde tarımsal ilaç kaynaklı hiçbir kirliliğin olmadığı yönünde tespitimiz var. Başkan'ın iddialar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.