Savaş mağdurları Kemer’e gelecek

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle yaşanan olaylarda hayatlarını kaybeden ve yaralananların yakınları Antalya'da tatil yapacak. Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko ve beraberindeki heyet, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ukraynalıların Antalya ve Kemer'i çok sevdiğini söyleyen Başkan Topaloğlu, "Geçen sene Antalya'ya yaklaşık 750 bin Ukraynalı misafirimiz tatile gelmişti. Biz Ukraynalı misafirlerimize önem veriyoruz, onlar da Kemer'i ikinci vatanları gibi görüyor" dedi. Topaloğlu, Kemer ile kardeş şehir olmak isteyen Truskavets şehriyle ilgili ise gerekli çalışmanın yapılacağını kaydetti.Konsolos Khomenko ise misafirperverliklerinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür ederek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, iki ülke arasında pasaportsuz seyahat edebilme anlaşması yaptı. Bu kapsamda Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta ölen ve yaralanan ailelerden 300 kişi, geçen sene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Kemer'de tatil yaptı, ekim ayında da 100 kişi Göynük'te tatil yapmaya gelecek. Bu tatilde konser vermeyi de düşünüyoruz" dedi.