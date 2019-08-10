Ana yüreği dayanmadı

Antalya'nın? Muratpaşa ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan genç, suç işlemesinden korkan annesinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. Yenigün Mahallesi'nde yaşayan yaşındaki A.Y, tabancayla evden çıkan oğlu D.Y'nin (18) suç işlemesinden korkarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkta kendilerini görünce kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu apartmanın bahçesinde yakaladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Üst aramasında tabanca bulunamayan D.Y, silahının olmadığını öne sürdü. Bu sırada polis ekipleri tarafından olay yerine getirilen anne A.Y, gözyaşları içinde oğlunun silahının bulunduğundan emin olduğunu belirtti. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine D.Y, silahı apartmandaki çuvalın içine sakladığını söyledi. Kurusıkıdan bozma tabancanın belirttiği adreste bulunması üzerine D.Y. gözaltına alındı. Ağlayan şüphelinin "Neden ihbar ettin?" diye sorduğu annesi, "Başka çarem yoktu." diye cevap verdi.