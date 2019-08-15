İki iş adamından turizme destek

TÜRKIYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Başkanlığı görevini yürüten işadamı Rıza Perçin ve işadamı Musa Taşkın, Demre ilçesi Çayağzı bölgesinde Myra Antik Kenti'nin liman şehri olan Andriake Ören yeri içinde yer alan Likya Uygarlıkları Müzesi'ne, 90 bin TL tutarında 10 kişilik bir adet Buggy Golf arabası bağışında bulundu.

TURİSTLER MEMNUN

Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre turizmi adına yapılan bağış için Perçin ve Taşkın'a teşekkür etti. İşadamlarına plaket takdim eden Uz, Likya Uygarlıkları müzesine gelen turistlerin, verilen bu hizmetten oldukça memnun olduğunu söyledi. Rıza Perçin ise Demre ilçesinin önemli geçim kaynaklarının turizm olduğunu vurguladı.