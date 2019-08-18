Mango hasadı başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hasadına başlanan ve tropik bir meyve olan mangonun tanesi 35 liradan alıcı buldu. Sefa Oğuz ve Numan Güven tarafından, Muzkent Mahallesi'nde dört yıl önce kurulan mango serasında bu yılın hasadı yapıldı. TALEP ARTIYOR

Eşi vefat ettikten sonra üretimi aksatmayan Hatice Güven, eşinin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi. Bahçe bakımını ortağıyla yaptığını aktaran Güven, "Dört yıl önce iki dekar alana 84 mango fidanı diktik. İlk ürünlerimizi geçen yıl hasat ettik. 2 bin 350 civarında mango meyvesi aldık. Yaklaşık 50 bin lira civarında kar elde ettik. Bu yıl 5 bin civarında meyve bekliyoruz. Ürünlerimizi daha çok iç piyasada tüketiyoruz. Lüks oteller, büyük marketler sürekli talep ediyor" dedi.

PAZARDA 35 LİRA

Güven, mangonun bakımının kolay, ürünlerin organik ve lezzetli olduğunu vurguladı. Pazarcı esnafı Mehmet Türker ise yabancı turistlerin mangoya büyük ilgi gösterdiğini, tanesinin 35 liradan satıldığını belirtti. Türker, "Taze olduğu için alıcısı çok. Tanesini 35 liradan satıyoruz. Yerli mangoya daha fazla talep var. Yabancı turistler daha çok tercih ediyor. Tadına bakan gelip bir daha alıyor" diye konuştu.