Antalya’nın kürsü inadı

BUGÜN NELER OLDU

Yağlı güreşlerde yoğun bir hafta geride kaldı.Özellikle Ali Gürbüz ve Orhan Okulu ön plana çıktı. 10'uncu Balıkesir Kepsut Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu.Geçtiğimiz hafta Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Kunduz Yaylası'nda düzenlenen yağlı güreşlerinde Tanju Gemici başpehlivan oldu.Yalova'nın Altınova ilçesi Fevziye köyünde düzenlenen ve üç yıl üst üste başpehlivanlık kazanan sporcuya otomobil ödülü olan güreşlerdeOkulu, üç kez üst üste başpehlivan olduğu için otomobilin sahibi oldu.Balıkesir Gönen Belediyesi yağlı güreşlerinin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu.Denizli Kale yağlı güreşlerinin başpehlivanıOKULUGeçtiğimiz pazartesi ise Balıkesir Dursunbey Belediyesi yağlı güreşlerinin başpehlivanı14 Ağustos 1989 yılında vefat eden 1988 yılı Kırkpınar başpehlivanıAntalya'ya ilk kez Kırkpınar Güreşleri altın kemerini getiren ve 2019 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün de babası olanGürbüz ile başlayan tutku günümüzdeki Antalyalı başpehlivanlara öncü oldu. Gürbüz, 1988 yılında Kırkpınar başpehlivanı olduktan sonra bir yıl sonra yakalanmış olduğu amansız hastalık nedeniyle ebediyete intikal etti ve efsaneler arasına ismini yazdırdı.Geçtiğimiz pazar günü Tokat Belediyesi Topçam Yağlı Güreşlerinin kazanını başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci Faruk Akkoyun üçüncüler Abdullah Güngör ve Serhat Gökmen oldu. Gürbüz yine rakiplerine başpehlivanlığı bırakmadı.Ağustos ayının en önemli güreşlerinden birine de Burdur ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Burdur Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen yağlı güreşlerdeve altın kemerin sahibi oldu.Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşenGüreşlere 42'si başpehlivanlık kategorisinde olmak üzere toplamda 450 sporcu katıldı. Burdur Gölü kenarındaki Serenlerseyircilere güzel bir güreş ortamı sağladı. Başpehlivanlık güreşlerinin yanında alt boylardaki güreşlerin de kıran kırana geçmesi seyircinin coşkusunu arttırdı. ALİ İHSAN BİRİNCİBu yılın Kırkpınar büyük orta birincisi ve Korkuteli Belediyesi adına güreş tutangerek Kırkpınar Güreşleri'ndeki performansı gerekse sezon güreşlerindekiGEÇTIĞIMİZ Çarşamba günü ise Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin başpehlivanı Hamza Köseoğlu oldu. Şaban Yılmaz ikinci, Serhat Gökmen ile Ünal Karaman da üçüncü oldu.