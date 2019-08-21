Antalya’nın kürsü inadı

Yağlı güreşlerde yoğun bir hafta geride kaldı. Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşen güreşlere Antalyalı başpehlivanlar damga vurdu.
Özellikle Ali Gürbüz ve Orhan Okulu ön plana çıktı. 10'uncu Balıkesir Kepsut Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu. Furkan Durmuş Altun ikinci olurken üçüncüler ise Ertuğrul Dağdeviren ile İsmail Koç sırayı aldı.
VEZİRKÖPRÜ'DE KAZANAN TANJU GEMİCİ
Geçtiğimiz hafta Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Kunduz Yaylası'nda düzenlenen yağlı güreşlerinde Tanju Gemici başpehlivan oldu. İkinci Nedim Gürel olurken Orhan Okulu ile Cengizhan Şimşek de üçüncü basamağı aldı.
FEVZİYE'DE OTOMOBİL OKULU'NUN
Yalova'nın Altınova ilçesi Fevziye köyünde düzenlenen ve üç yıl üst üste başpehlivanlık kazanan sporcuya otomobil ödülü olan güreşlerde Orhan Okulu başpehlivan oldu.
Okulu, üç kez üst üste başpehlivan olduğu için otomobilin sahibi oldu. Fatih Atlı ikinci olurken İsmail Balaban ve Nedim Gürel de üçüncü oldu.
HÜSEYİN GÜMÜŞALAN BALIKESİR'İ ALDI
Balıkesir Gönen Belediyesi yağlı güreşlerinin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu. Hasan Cengiz ikinci olurken, Orhan Okulu ve İsmail Koç üçüncü oldu.
KALE İLÇESİNİ YILMAZ BIRAKMADI
Denizli Kale yağlı güreşlerinin başpehlivanı Şaban Yılmaz. Menderes Saltık ikinci olurken, Ali Yanatma ve İsmail Güzel üçüncü oldu.
OKULU
BALIKESİR'DE KAZANAN OLDU
Geçtiğimiz pazartesi ise Balıkesir Dursunbey Belediyesi yağlı güreşlerinin başpehlivanı Orhan Okulu. İkinci Ali Gürbüz, üçüncüler Ünal Karaman ve Hasan Cengiz oldu.
TUTKU RECEP GÜRBÜZ İLE BAŞLADI
14 Ağustos 1989 yılında vefat eden 1988 yılı Kırkpınar başpehlivanı Recep Gürbüz'ü Sabah Gazetesi Akdeniz ekibi olarak rahmetle anıyoruz.
Antalya'ya ilk kez Kırkpınar Güreşleri altın kemerini getiren ve 2019 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün de babası olan Recep Gürbüz yapmış olduğu güreşlerle başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye'de gönüllere taht kurmuştu.
Gürbüz ile başlayan tutku günümüzdeki Antalyalı başpehlivanlara öncü oldu. Gürbüz, 1988 yılında Kırkpınar başpehlivanı olduktan sonra bir yıl sonra yakalanmış olduğu amansız hastalık nedeniyle ebediyete intikal etti ve efsaneler arasına ismini yazdırdı.
TOKAT'TA DA RAKİPSİZ KALDI
Geçtiğimiz pazar günü Tokat Belediyesi Topçam Yağlı Güreşlerinin kazanını başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci Faruk Akkoyun üçüncüler Abdullah Güngör ve Serhat Gökmen oldu. Gürbüz yine rakiplerine başpehlivanlığı bırakmadı.
BURDUR'DA GÜRBÜZ'ÜN
Ağustos ayının en önemli güreşlerinden birine de Burdur ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Burdur Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen yağlı güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Ali Gürbüz başpehlivan oldu
ve altın kemerin sahibi oldu.
YİNE OKULU'NUN
Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Orhan Okulu ikinci olurken Hamza Köseoğlu ile Furkan Durmuş Altın da üçüncü oldular.
Güreşlere 42'si başpehlivanlık kategorisinde olmak üzere toplamda 450 sporcu katıldı. Burdur Gölü kenarındaki Serenler Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlere seyircinin ilgisi hayli yoğun oldu. Gerek er meydanının çayırı gerekse havanın güzelliği
seyircilere güzel bir güreş ortamı sağladı. Başpehlivanlık güreşlerinin yanında alt boylardaki güreşlerin de kıran kırana geçmesi seyircinin coşkusunu arttırdı. ALİ İHSAN BİRİNCİ
Bu yılın Kırkpınar büyük orta birincisi ve Korkuteli Belediyesi adına güreş tutan Ali İhsan Batmaz başaltı kategorisinde birinciliği elde etti. Ali İhsan Batmaz,
gerek Kırkpınar Güreşleri'ndeki performansı gerekse sezon güreşlerindeki başarısıyla geleceğin başpehlivanı olduğunu gösterdi.
ALAÇAM'DA KÜRSÜ KÖSEOĞLU'NUN
GEÇTIĞIMİZ Çarşamba günü ise Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin başpehlivanı Hamza Köseoğlu oldu. Şaban Yılmaz ikinci, Serhat Gökmen ile Ünal Karaman da üçüncü oldu.