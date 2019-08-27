Park işgaline polis son verdi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78'inci Sokak içindeki park içini işgal eden seyyar satıcı Güngör Ö. polisin operasyonu ile parkı boşalttı. Zabıta eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda parkta satılan ikinci el eşyaların tamamına zabıta el koydu. Zabıta, Özdemir'e 'kamu alanını işgal etmekten' 153 lira para cezası yazdı.Aylardır kangren haline gelen park işgali böylece son buldu. Bölge sakinleri derin bir nefes aldı. Polise teşekkür eden bölge sakinleri, "Bu alan mekan takımlarının uğrak yerine dönüşüyordu. Kentin göbeğinde buradan gelip geçmeye korkar hale gelmiştik. Polis ve zabıta kararlı bir şekilde bu rezilliğe son verdi" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.