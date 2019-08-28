Elmalı için geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

Yağlı güreş camiası,olarak gösterilen ve bu yıl 667'ncisi düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni bekliyor. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan güreşlere bin 500'den fazla pehlivanın katılacağı tahmin ediliyor. Bu yıl 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek güreşler öncesi Antalya'daki son durak ise Korkuteli olacak.Yağlı güreşlere damgasını vuran Antalyalı başpehlivanlar memleketlerinde kıyasıya yarışacak.Güreşlerin, her yıl olduğu gibi bu yıl da kıran kırana geçeceği belirtiliyor.Öte yandan Ata sporu yağlı güreşler, Türkiye genelinde hız kesmeden devam etti. 23 Ağustos Cuma günü Balıkesir Havran Belediyesi tarafından 5'ncisi düzenlenenSerhat Gökmen ikinci, Tanju Gemici ve Ali Gürbüz ise üçüncülüğü elde etti.Haftanın en dikkat çeken organizasyonu iseEzeli rakipler Ali Gürbüz ile İsmail Balaban hem finale kaldı hem de sahada nefesleri kesen mücadele örneği gösterdi.İsmail Balaban ikincilik kürsüsünde, Samsun Ladikli başpehlivanlar Fatih Atlı ve Serhat Gökmen üçüncülük kürsüsünde yerlerini aldı.26 Ağustos Pazartesi günü Çanakkale Çardak Belediyesi tarafından 286'ncısı düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri'nde iseÜçüncülük kürsüsünde ise Orhan Okulu ve Ertuğrul Dağdeviren yerlerini aldı24 Ağustos Cumartesi günüCengizhan Şimşek ikincilik kürsüsünde, İsmail Balaban ve Ali Rıza Kaya ise üçüncülük kürsüsünde yer aldı. 25 Ağustos Pazar günüikinci Ali Rıza Kaya, üçüncüler de Hasan Zeybek ve Süleyman Aykırı oldu.Geleneksel yağlı güreşlerimize her zaman olduğu gibi düzenlendiği bölgedeki sporseverler büyük ilgi gösterdi.