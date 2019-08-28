Elmalı için geri sayım

Yağlı güreş camiası, "Türk'ün ilk er meydanı"
olarak gösterilen ve bu yıl 667'ncisi düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni bekliyor. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan güreşlere bin 500'den fazla pehlivanın katılacağı tahmin ediliyor. Bu yıl 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek güreşler öncesi Antalya'daki son durak ise Korkuteli olacak.
ANTALYALILAR EVİNDE
Yağlı güreşlere damgasını vuran Antalyalı başpehlivanlar memleketlerinde kıyasıya yarışacak. Türkiye'nin en iddialı başpehlivanları, Pazar günü 31'incisi gerçekleştirilecek olan Korkuteli Belediyesi Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde 'Pehlivanlar Diyarı' Korkuteli'nde er meydanındaki yerlerini alacak.
Güreşlerin, her yıl olduğu gibi bu yıl da kıran kırana geçeceği belirtiliyor.
SEYİT ONBAŞI ANILDI
Öte yandan Ata sporu yağlı güreşler, Türkiye genelinde hız kesmeden devam etti. 23 Ağustos Cuma günü Balıkesir Havran Belediyesi tarafından 5'ncisi düzenlenen Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Nedim Gürel oldu.
Serhat Gökmen ikinci, Tanju Gemici ve Ali Gürbüz ise üçüncülüğü elde etti.
SEYDİKEMER'DE BÜYÜK COŞKU
Haftanın en dikkat çeken organizasyonu ise 25 Ağustos Pazar günü Seydikemer Belediyesi'nin düzenlediği 28. Seki Yağlı Güreşleri oldu.
Ezeli rakipler Ali Gürbüz ile İsmail Balaban hem finale kaldı hem de sahada nefesleri kesen mücadele örneği gösterdi. Güreşlerin başpehlivanı, 2019 yılı Türkiye'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.
İsmail Balaban ikincilik kürsüsünde, Samsun Ladikli başpehlivanlar Fatih Atlı ve Serhat Gökmen üçüncülük kürsüsünde yerlerini aldı.
GEMİCİ 'DURUN' DEDİ
26 Ağustos Pazartesi günü Çanakkale Çardak Belediyesi tarafından 286'ncısı düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri'nde ise finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i mağlup eden Tanju Gemici başpehlivan oldu.
Üçüncülük kürsüsünde ise Orhan Okulu ve Ertuğrul Dağdeviren yerlerini aldı
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEDİ
24 Ağustos Cumartesi günü Çanakkale Geyikli Belediyesi'nin 5'ncisini düzenlediği güreşlerin başpehlivanı ise Antalyalı Orhan Okulu oldu.
Cengizhan Şimşek ikincilik kürsüsünde, İsmail Balaban ve Ali Rıza Kaya ise üçüncülük kürsüsünde yer aldı. 25 Ağustos Pazar günü Zonguldak Kozlu Belediyesi Dağ Köyü Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ise Hamza Köseoğlu,
ikinci Ali Rıza Kaya, üçüncüler de Hasan Zeybek ve Süleyman Aykırı oldu.
BÜYÜK İLGİ VARDI
Geleneksel yağlı güreşlerimize her zaman olduğu gibi düzenlendiği bölgedeki sporseverler büyük ilgi gösterdi.