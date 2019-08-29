Poyraz şimdi çok mutlu

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Antalya'de sanayide yaptırılan cihaz ile 'mavi ışık' tedavisi görmesiyle gündeme gelen ve babasından gerçekleşen karaciğer nakliyle hayata tutunan 5 yaşındaki Poyraz Ergün sünnet oldu. Annesi Zeliha ve babası Servet Ergün ile özel bir hastaneye gelen Ergün, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adil Gökalp tarafından sünnet edildi.Operasyonun ardından taburcu edilen Ergün, hastane çıkışında sünnet kıyafetini giydi, ailesiyle fotoğraf çektirdi. Baba Servet Ergün oğlunun zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, artık sağlığının iyi olduğunu söyledi. Oğlunun normal çocuklar gibi yaşadığını anlatan baba Ergün, oğlunun sadece günde iki kez ilaç aldığını aktardı.Poyraz Ergün'ün yaşam mücadelesi henüz 3 günlükken başlamıştı. Sarılık zannedilen hastalığın 'crigler najjar' olduğunu öğrenen aile, tedavi için mavi ışık veren fototerapi cihazını aramaya koyulmuştu. Maliyeti yüksek olması sonrası ise baba Ergün, sanayide yaptırdığı cihazla mavi ışık tedavisini sağlamıştı. Poyraz Ergün, babasının karaciğerinden nakledilen parçayla sağlığına kavuşmuştu.