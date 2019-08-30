Mahkumlardan çevre temizliği

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, 'denetimli serbestlik' cezası bulunan hükümlüler park temizliği yaptı. Proje ilk olarak Kepez ilçesi Dokuma Parkı'nda başladı. İlk gün etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tekin Altemur, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, denetimli serbestlik projesi kapsamında Antalya'da 386 mahkumun kamusal alanlarda bu görevi yerine getirdiğini söyledi. Burada amacın suçluların ıslahı olduğunu da belirten Başsavcı İnal, "Proje kapsamında daha önce 10 bin 450 fidan dikildi, 2018-2019 öğretim yılında 26 okulun boya ve temizliği yapıldı. 15 Temmuz tarihinde şehitliklerimiz temizlendi. Şimdi ise park ve bahçelerin temizliği yapılıyor" dedi.