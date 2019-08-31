Serik’te çifte acı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Serik ilçesi aynı gün iki cinayetle birden sarsıldı. 29 yaşındaki Özcan Kartal aralarında husumet olduğu öğrenilen Muhammet Kırlangıç (33) tarafından sokak ortasında vuruldu. Diğer olayda ise baba Ceylan D. (75) tartıştığı oğlu Ömer D.'yi (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Her iki cinayetin de pompalı tüfekle işlenmesi dikkat çektiYolda yürüyen Özcan Kartal'a otomobille arkasından yaklaşan Muhammet Kırlangıç, pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olaydan bir süre sonra Kırlangıç, Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, cinayeti işlediğini söyleyip, teslim oldu. Gözaltına alınan Kırlangıç mahkemece tutuklandı. İki şahsın aralarında daha önceden çıkan bir tartışmadan dolayı husumet bulunduğu öğrenildi.Evlatcinayeti ise Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiinde meydana geldi. İki katlı bir binada oturan ve ikisi de çiftçilikle uğraşan Ceylan Demir ile oğlu Ömer Demir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ceylan Demir üst kattaki balkonda duran oğlu Ömer Demir'e av tüfeğiyle bir el ateş etti. Saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Ömer Demir olay yerinde öldü. Ceylan Demir, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ceylan Demir'in uzun süredir torunlarına kötü davrandığı için oğlu ile aralarının açık olduğu iddia edildi.