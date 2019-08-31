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Serik’te çifte acı

Serik ilçesi aynı gün iki cinayete tanık oldu. tartıştığı babası tarafından, Özcan ise aralarında husumet olan bir kişi tarafından vuruldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Serik’te çifte acı
Antalya'nın Serik ilçesi aynı gün iki cinayetle birden sarsıldı. 29 yaşındaki Özcan Kartal aralarında husumet olduğu öğrenilen Muhammet Kırlangıç (33) tarafından sokak ortasında vuruldu. Diğer olayda ise baba Ceylan D. (75) tartıştığı oğlu Ömer D.'yi (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Her iki cinayetin de pompalı tüfekle işlenmesi dikkat çekti

YOL ORTASINDA İNFAZ
Yolda yürüyen Özcan Kartal'a otomobille arkasından yaklaşan Muhammet Kırlangıç, pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olaydan bir süre sonra Kırlangıç, Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, cinayeti işlediğini söyleyip, teslim oldu. Gözaltına alınan Kırlangıç mahkemece tutuklandı. İki şahsın aralarında daha önceden çıkan bir tartışmadan dolayı husumet bulunduğu öğrenildi.

EVLAT KATİLİ OLDU
Evlat cinayeti ise Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiinde meydana geldi. İki katlı bir binada oturan ve ikisi de çiftçilikle uğraşan Ceylan Demir ile oğlu Ömer Demir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ceylan Demir üst kattaki balkonda duran oğlu Ömer Demir'e av tüfeğiyle bir el ateş etti. Saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Ömer Demir olay yerinde öldü. Ceylan Demir, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ceylan Demir'in uzun süredir torunlarına kötü davrandığı için oğlu ile aralarının açık olduğu iddia edildi.

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Serik’te çifte acı
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