Kaçak alkol krizi

Burdur'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında ele geçirilen 85 litre kaçak alkol ve çeşitli miktardaki alkollü içkinin perde arkasında CHP'li bir siyasetçi çıktı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Antalya'dan M.E. isimli şahsın Burdur'a kaçak alkol getireceğinin ihbarı üzerine araç takibe alındı. M.E.'nin aracı ile Arasta Çarşısı'nda demir işi yapılan A Metal'e kaçak alkolleri indirirken suçüstü yapıldı. Baskında 85 litre alkol, 1 litre viski, 1 litre rakı, 70 cl votka ve viski, rakı ve tekila yapımında kullanılan çok miktarda alkol kiti ele geçirildi.

13 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Yapılan soruşturma sonunda olayın boyutu ilginç bir yere ulaştı. Polisin incelemesinde kaçak alkol indirilen iş yerinin CHP Belediye Meclis Üyesi ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Vekili Atam Gülcü'ye ait olduğu belirlendi. M. E., gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İşyeri sahibi Atam Gülcü'ye de 13 bin lira idari para cezası yazıldı.

TEMİZLİK İÇİN ALINDI

Burdur'da bomba etkisi yaratan gelişmeden sonra Atam Gülcü açıklama yapmak zorunda kaldı. Kaçak içki operasyonuna muhatap olmadığını iddia eden Gülcü, "Söz konusu olay kapsamında polisin bir soruşturma yaptığını sonra öğrendim. Olayda ismi geçen kişiyi hiçbir şekilde tanımadığımı emniyet görevlilerine de beyan ettim. Olaya konu ürün, tarafıma ait işletmede temizlik ve dezenfektan işlerinde kullanılmak üzere alınmak istenmiştir. İdari Para cezasına itiraz ettim ve hukuki süreç devam etmektedir" dedi. Burdur Belediyesi'nin iştiraki olan BİMTAŞ ve işlettiği sosyal tesislerin Atam Gülcü'ye bağlı olduğu öğrenildi.