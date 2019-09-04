Korkuteli ağasız kaldı

Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri öncesi başpehlivanlar Korkuteli'nde kozlarını paylaştı. Korkuteli Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi bu yılda kıran kırana geçti. Aşırı kalabalık olan güreşlerde dışarıda kalan seyircilerin çoğu kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Ezeli rakipler Ali Gürbüz ile Orhan Okulu Korkuteli er meydanında nefesleri kesen mücadele gösterdi. Seyircinin heyecanı tam anlamıyla bu karşılaşmada doruğa çıktı. Puanlama evresinde 1 dakikaya yakın tüm enerjilerini ve hünerlerini sonuna kadar kullanan sporcular seyirciden büyük bir alkış desteği aldı ve gülen taraf Orhan Okulu oldu.

BALABAN KAZANDI

Bu tur sonrası çeyrek finalde İsmail Balaban'a denk gelen Orhan Okulu yorgunluğunu atamadığı için puanlama öncesi İsmail Balaban'a mağlup oldu. Bu güreşlerin yanında Fatih Atlı ile İsmail Koç, Hasan Cengiz ile Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil ile Furkan Durmuş Altın, İsmail Balaban ile Tanju Gemici arasında geçen karşılaşmalar seyircilerin daha özenle takip ettiği güreşler arasında yer aldı. 'Pehlivanlar Diyarı' diye tabir edilen Korkuteli'ndeki Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nin kazananı İsmail Balaban oldu. İkincilik kürsüsünde tecrübeli başpehlivan Şaban Yılmaz, üçüncülük kürsüsünde ise Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Koç yer aldı.

ALTIN KEMER YOK

1 Eylül'de yapılan güreşler Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'in himayesinde gerçekleştirildi. Güreşlerde 'Ağalık İhalesi' yapılmaması dikkat çekti. Ağalık ihalesi olmayınca güreşlerin başpehlivanına da altın kemer verilemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, neden ağalık yapılmadığını zamanı gelince anlaşılacağını ve bazı şeylerin sürpriz olarak kalması gerektiğini söyledi. İşlek, altın kemer için de seneye sürprizlerin olacağını vurguladı.