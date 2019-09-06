Antalya turizmde devler listesinde

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, ABD merkezli Mastercard'ın hazırladığı en fazla yabancı ziyaretçi alan şehirler listesine 10'uncu sıradan girdi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi kaynaklardan edinilen bilgi doğrultusunda hazırlanan listede, gece konaklayan uluslararası ziyaretçilerin toplam sayısı ve harcamaları değerlendirmeye alındı.2018 verilerine göre hazırlanan listede, Antalya 12.4 milyon yabancı ziyaretçi ile 10'uncu sırada yer aldı. Listeye Türkiye'den giren bir diğer şehir olan İstanbul ise 13.4 milyon ziyaretçi ile 8'inci oldu. Bu yıl 8 ayda 10.7 milyon turist sayısına ulaşan Antalya, 2019 yılı verilerine göre daha üst sıralarda yer almayı ise şimdiden garantiledi. Yabancı ziyaretçilerin harcaması açısından ise Antalya 20'nci sırada yer aldı. Verilere göre Antalya'daki turizm harcamaları 7.65 milyar dolar oldu.