Bu ne yaman çelişki

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim öncesi ve seçim sonrası yaptığı tezat açıklamalarla sosyal medyanın diline düştü. Seçim çalışmaları döneminde 'artıma yetersiz' diyerek eski Başkan Türel'i eleştiren CHP'li Büyükşehir Başkanı Böcek, seçimden sonra ise henüz hiçbir arıtma yatırımı yapmadan, "Arıtma tesislerimiz mükemmel" açıklaması yaptı.Başkan Böcek, seçim öncesi özellikle doğu ilçelerinde yaptığı toplantılarda altyapının yetersiz olduğunu öne sürmüştü. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in proje tanıtım toplantısında da konuyu dile getiren Böcek, "İlçelerimizin arıtması yetersiz kalıyor. Bazı ilçelerde mavi bayraklarımızı kaybettik. Tüm ilçeleri kapsayan Atıksu- Arıtma Master Planı yapacağız. Mevcutları iyileştirerek arıtma tesisi sorununu çözeceğiz" demişti.Böcek, seçim öncesi Alanya'da turizmcilerle buluşmasında ise tüm ilçeleri kapsayan Atıksu- Arıtma Master Planı yapacaklarını belirterek, "Mevcut belediye başkanı bir TV programında Antalya'ya 32 arıtma tesisi yaptıklarını söyledi. Muhtemelen bu cümleyi yanlışlıkla kurdu. Beş yılda yeni iki arıtma tesisi yaptılar. Biz mevcut arıtmaları iyileştirerek arıtma tesisi sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Böcek'in seçim sonrası unuttuğu bu açıklamaların hala kendi resmi internet sitesinde de yer alması dikkat çekti. Başkan Böcek, 7 milyonu haziran ve ağustos arasındaki 3 aylık dönemde olmak üzere 8 ayda 10.7 milyon turist sayısına ulaşılmasına karşın arıtmalarda sorun yaşanmaması üzerine ise bu sefer arıtma yatırımlarını övdü. Böcek, belediyenin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, bu yıl turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da, artan yoğunluğa rağmen ASAT'ın arıtma tesislerinin mükemmel bir şekilde çalıştığını söyledi. Başkan Böcek, Büyükşehir ve ASAT'ın yaptığı yatırım ve çalışmaların turizmdeki bu başarıya önemli katkı sağladığını ifade etti. Böcek önceki açıklamalarını unu- tarak "Antalya'da, artan nüfus yoğunluğuna rağmen 39 arıtma tesisimiz sorunsuz ve mükemmel bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.ANTALYA'DA iki dönem belediye başkanlığı yapan Menderes Türel döneminde 32 arıtma tesisi için 265 milyon lira harcadı. İlk döneminde Lara İleri Atık Su Arıtma Tesisi'ni hizmete açan Türel döneminde Manavgat, Alaya, Serik, Kemer, Kaş ve Demre gibi turizm merkezlerinin yetersiz kalan arıtma tesislerinin kapasiteleri arttırıldı. 79 milyonluk yatırımla Manavgat ve Kumköy Arıtma Tesisleri inşa edilerek, bir çevre felaketinin önüne geçildi. 11 milyonluk yatırımla Titreyengöl Terfi Merkezi hayata geçirildi. Belek, Kadriye gibi önemli turizm merkezlerine sahip Serik'e 35 milyon 926 bin TL bedelle atıksu arıtma tesisi inşa edildi. Alanya Merkez, Mahmutlar, Oba, Konaklı, İncekum ve Okurcalar'daki arıtma tesisleri rehabilite edildi. Kemer bölgesinde faaliyet veren arıtma tesisleri 18 milyon lira harcanarak rehabilite edildi. Finike'ye 11 milyon yatırım bedeliyle membran bioreaktör atıksu arıtma tesisi kuruldu. Kumluca Mavikent'e de arıtma tesisi yapıldı. ASAT, Kaş-Kalkan arıtma tesislerin 13 milyon TL'ye modernize etti. 14 milyon bedelli Demre atıksu arıtma tesisiyle sahiller güvence altında. Korkuteli, Elmalı'da arıtma tesislerini rehabilite edilirken, Akseki ve Gündoğmuş'ta yeni arıtma tesisleri kuruldu.