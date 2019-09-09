Çayırın kralı Ali gürbüz

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, 86 dakika süren final güreşinde rakibi İsmail Balaban'ı kündeye getiren Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Bu yıl 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de başpehlivanı olan Ali Gürbüz sezondaki 4 büyük güreşi de kazanarak 'Çayırın kralı' oldu.
YAĞMUR ALTINDA FİNAL
Tarihi güreşlerin Ali Gürbüz ile İsmail Balaban arasındaki final mücadelesi, ara ara yağmur altında devam etti. 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi, bu yıl Kırkpınar'da da başpehlivan olan Ali Gürbüz kazandı.
1500 HEPLİVAN KATILDI
'Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı'daki güreşlere, 72'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 500 pehlivan katıldı. Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlerin ikinci gününde, son altı yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun yanı sıra ikiz kardeşler İsmail ve Turan Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı
da mücadele etti. Alt boylarda final yapan pehlivanlar dışında, başpehlivanlardan 16 sporcu finallerde mücadele etti.
AĞANIN HEYKELİ DİKİLECEK
667. Elmalı Güreş Ağası Muammer Ak, yapılan açık artırmada 407 bin lira ile gelecek yıl yapılacak 668'nci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ağası oldu.
Elmamı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ağalık altın kemerinin ebedi sahibi de olan Muammer Ak'ın heykelini ilçeye dikme kararı aldıklarını açıkladı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Elmalı'daki güreşler büyük ilgi gördü. Birçok kişinin tribünlere giremediği güreşleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da izledi.
YARI FINALDE TOKAT SESLERİ
TARIHI
güreşlerde yarı finale, 4 Antalyalı güreşçi kaldı. Ali Gürbüz, İsmail Erkan'ı yarı finalde yenerek, finale adını yazdıran ilk güreşçi oldu. Orhan Okulu ve İsmail Balaban arasındaki diğer yarı final mücadelesi ise kıran kırana geçti.
Hakemler sert güreşen iki sporcuya da sarı kart gösterdi. Sert mücadele nedeniyle iki güreşçinin sakatlandığı anlar da yaşandı. Yarı finalde rakibinin sırtını yere yatıran İsmail Balaban, finalde Ali Gürbüz'ün rakibi oldu.