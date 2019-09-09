Çayırın kralı Ali gürbüz

FINALDE

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, 86 dakika süren final güreşinde rakibi İsmail Balaban'ı kündeye getiren Ali Gürbüz başpehlivan oldu.Tarihi güreşlerin Ali Gürbüz ile İsmail Balaban arasındaki final mücadelesi, ara ara yağmur altında devam etti. 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi, bu yıl Kırkpınar'da da başpehlivan olan Ali Gürbüz kazandı.'Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı'daki güreşlere, 72'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 500 pehlivan katıldı. Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlerin ikinci gününde, son altı yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun yanı sıra ikiz kardeşlerda mücadele etti. Alt boylarda final yapan pehlivanlar dışında, başpehlivanlardan 16 sporcu finallerde mücadele etti.667. Elmalı Güreş Ağası Muammer Ak, yapılan açık artırmadaElmamı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ağalık altın kemerininElmalı'daki güreşler büyük ilgi gördü. Birçok kişinin tribünlere giremediği güreşleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,güreşlerde yarı finale, 4 Antalyalı güreşçi kaldı. Ali Gürbüz, İsmail Erkan'ı yarı finalde yenerek, finale adını yazdıran ilk güreşçi oldu.Hakemler sert güreşen iki sporcuya da sarı kart gösterdi. Sert mücadele nedeniyle iki güreşçinin sakatlandığı anlar da yaşandı.