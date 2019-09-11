Rüzgar gibi geçti

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'ncisi yapılan Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri yine büyük ilgi çekti. Kıran kırana geçen güreşler Kırkpınar'ı aratmadı. Elmalı Recep Gürbüz Er Meydanı'nına akın eden güreşseverler nedeniyle 2 kilometre otopark oluştu. Tribünler yetersiz
kaldı. Bu sebeple yüzlerce güreşsever kapılara ulaşamadan dönmek zorunda kaldı. Bu atmosferi ve heyecanı SABAH AKDENIZ
yerinde yaşadı.
KIYASIYA MÜCADELE VARDI
Başaltı hariç, minik bir boyundan başaltı boyuna kadar finale çıkanların boy atladığı güreşler çok çekişmeli geçti. 72'si başpehlivan olmak üzere toplamda bin 251 pehlivan kol bağladı.
Cumartesi 72 başpehlivanın hepsi ilk turda güreşti. Baş güreşlerde ilk turda A/B uygulaması yapıldı. Kırkpınar'da ilk turda mağlup olanlar B grubundan, ikinci tura kalanlar A grubundan kuralarını çekti. İddialı başpehlivanlar ilk turda rakiplerini çok fazla zorlanmadan yenerek ikinci tura yükseldi.
KARMA KURA HEYECANI
2. turda kuralar karma çekildiği için nefesleri kesen ve heyecan verici müsabakalar oldu. Özellikle Ekrem Yavuz iddialı başpehlivan Recep Kara'yı, Orhan Okulu'da Ertuğrul Dağdeviren'i, Serhat Gökmen ise Tanju Gemici'yi mağlup etti.
Ancak ikinci turda Ali Gürbüz ile Hamza Köseoğlu arasındaki güreş seyircilerin gözünü kırpmadan izlediği bir müsabaka oldu. Ali Gürbüz'ün son anda sakatlık geçirmesi sevenlerini korkuttu. 18 başpehlivan kaldığı için 3. turda 2 çift başpehlivanın kol bağladı ve kura çekildi. İki Korkutelili Ali Gürbüz ile Furkan Durmuş Altın, kıran kırana güreş yaptı ve Ali Gürbüz rakibini künde oyunuyla mağlup etmesini bilerek pazar gününe kalmasını bildi.
ÇEYREK FİNALE GİDEN ZORLU YOL
4. turda Ali Gürbüz, Menderes Saltık'ı; Osman Aynur, Ekrem Yavuz'u; İsmail Balaban, İsmail Koç'u; Orhan Okulu da Abdullah Güngör'ü mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Ali Gürbüz Osman Aynur'u, İsmail Balaban Fatih Atlı'yı Orhan Okulu Serhat Gökmen'i ve Tarihi Elmalı güreşlerinde büyük çıkış sağlayan ve takdir edilmesi gereken güreşler yapan İsmail Erkal da Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek yarı finale çıkan isimler oldu. Yarı finalde Ali Gürbüz 5 dakika içerisinde İsmail Erkal'ı mağlup etti. Ezeli rakipler İsmail Balaban ile Orhan Okulu puanlamaya kadar elense tırpan hareketiyle birbirlerini yıldırmaya çalışarak çok sert ve yıpratıcı gaddar güreş yaptı. Açıktan elense ve tırpan ile birbirlerine gözdağı veren, çok enerji sarf edilen yüksek tempolu güreşte İsmail Balaban kasnak ve paçayı bularak rakibi Orhan Okulu'yu puanlamada sırtüstü yenerek finale yükseldi. 6 kez Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ardarda birinci olarak tarihe geçen Orhan Okulu, Antalya'nın plakası olan (07) 7'nci altın kemerini stres ve belki de psikolojik baskının sonucunda ezeli rakibi İsmail Balaban'a karşı varlık gösteremeyip kaptırdı.
HIRS VE İSTEĞİN MÜCADELESİ
Final karşılaşması Ali Gürbüz ile İsmail Balaban arasında ayakta olmasına rağmen kıyasıya geçti.
Elmalı Akçaylı İsmail
Balaban'ın Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde
baş boyunda hiç birinciliği
nasip olmadığı için bu yıl
çok hırslı, istekli, azimli ve tam motive
olduğu
dikkat çekti. İsmail Balaban en önemli Kumluca, Tarihi Kırkpınar ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde birincilik kazanarak 3'te 3 yapmış Ali Gürbüz ile mücadele etti.
Elmalı Yağlı Güreşlerini kazanarak 4'te
4 yapmayı kafasına koyan Ali Gürbüz ile İsmail
Balaban arasındaki heyecan Recep Gürbüz
Er Meydanı'nı sardı. Normal sürede yenişemeyen
yıldızlar, puanlama evresinde
mücadelelerini sürdürdü. Balaban, kasnak
ve paçayı bularak Gürbüz'ü bir çok kez tehlikeye
sokarak mutlu sonuca ulaşmak için
tüm sınırları zorladı. İsmail Balaban'ın son
atağına kündeyle karşılık veren Ali Gürbüz puanlamada ezeli rakibi İsmail Balaban'ı sırtüstü yenerek 2019 yılının son güreşinde kürsüde zirvenin tepesine çıkmayı başardı.
ZİRVEDEKİ YERİMİ KORUMAK İSTİYORUM
ALI Gürbüz, sezonun başından sonuna kadar aynı formda ve zirvede kalmanın çok zor olduğunu söyledi. Gürbüz, "Bu yılki 4 büyük güreşin hepsini kazandım. Bundan dolayı çok mutluyum. Sezonu çok iyi bir şekilde tamamladım. Çok çalışıp önümüzdeki sezon da aynı performansımı devam ettirerek zirvedeki yerimi korumak istiyorum" dedi.