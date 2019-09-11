Rüzgar gibi geçti

BUGÜN NELER OLDU

'ncisi yapılan Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri yine büyük ilgi çekti. Kıran kırana geçen güreşler Kırkpınar'ı aratmadı.kaldı. Bu sebeple yüzlerce güreşsever kapılara ulaşamadan dönmek zorunda kaldı. Bu atmosferi ve heyecanıyerinde yaşadı.Başaltı hariç, minik bir boyundan başaltı boyuna kadar finale çıkanların boy atladığı güreşler çok çekişmeli geçti.Cumartesi 72 başpehlivanın hepsi ilk turda güreşti. Baş güreşlerde ilk turda A/B uygulaması yapıldı. Kırkpınar'da ilk turda mağlup olanlar B grubundan, ikinci tura kalanlar A grubundan kuralarını çekti.2. turda kuralar karma çekildiği için nefesleri kesen ve heyecan verici müsabakalar oldu.Ancak ikinci turda Ali Gürbüz ile Hamza Köseoğlu arasındaki güreş seyircilerin gözünü kırpmadan izlediği bir müsabaka oldu. Ali Gürbüz'ün son anda sakatlık geçirmesi sevenlerini korkuttu. 18 başpehlivan kaldığı için 3. turda 2 çift başpehlivanın kol bağladı ve kura çekildi.4. turda Ali Gürbüz, Menderes Saltık'ı; Osman Aynur, Ekrem Yavuz'u; İsmail Balaban, İsmail Koç'u; Orhan Okulu da Abdullah Güngör'ü mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Ali Gürbüz Osman Aynur'u, İsmail Balaban Fatih Atlı'yı Orhan Okulu Serhat Gökmen'i ve Tarihi Elmalı güreşlerinde büyük çıkış sağlayan ve takdir edilmesi gereken güreşler yapan İsmail Erkal da Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek yarı finale çıkan isimler oldu. Yarı finalde Ali Gürbüz 5 dakika içerisinde İsmail Erkal'ı mağlup etti. Ezeli rakipler İsmail Balaban ile Orhan Okulu puanlamaya kadar elense tırpan hareketiyle birbirlerini yıldırmaya çalışarak çok sert ve yıpratıcı gaddar güreş yaptı. Açıktan elense ve tırpan ile birbirlerine gözdağı veren, çok enerji sarf edilen yüksek tempolu güreşte İsmail Balaban kasnak ve paçayı bularak rakibi Orhan Okulu'yu puanlamada sırtüstü yenerek finale yükseldi. 6 kez Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ardarda birinci olarak tarihe geçen Orhan Okulu, Antalya'nın plakası olan (07) 7'nci altın kemerini stres ve belki de psikolojik baskının sonucunda ezeli rakibi İsmail Balaban'a karşı varlık gösteremeyip kaptırdı.Elmalı Akçaylı İsmailBalaban'ın Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ndebaş boyunda hiç birinciliğinasip olmadığı için bu yılçok hırslı, istekli, azimli ve tam motiveolduğudikkat çekti.Elmalı Yağlı Güreşlerini kazanarak 4'te4 yapmayı kafasına koyan Ali Gürbüz ile İsmailBalaban arasındaki heyecan Recep GürbüzEr Meydanı'nı sardı. Normal sürede yenişemeyenyıldızlar, puanlama evresindemücadelelerini sürdürdü. Balaban, kasnakve paçayı bularak Gürbüz'ü bir çok kez tehlikeyesokarak mutlu sonuca ulaşmak içintüm sınırları zorladı. İsmail Balaban'ın sonatağına kündeyle karşılık verenALI Gürbüz, sezonun başından sonuna kadar aynı formda ve zirvede kalmanın çok zor olduğunu söyledi. Gürbüz, "Bu yılki 4 büyük güreşin hepsini kazandım. Bundan dolayı çok mutluyum. Sezonu çok iyi bir şekilde tamamladım. Çok çalışıp önümüzdeki sezon da aynı performansımı devam ettirerek zirvedeki yerimi korumak istiyorum" dedi.