Siyah beyaz yardım etkinliği

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ANTALYA Beşiktaşlılar Derneği ve Adalya Vakfı, kadın cinayetlerinde öksüz kalan çocuklar ile özel çocuklar yararına etkinlik düzenledi. Engelsiz Kafe'de düzenlenen 'Bir Yardım, Bin Umut' etkinliğine Beşiktaşlıların yanı sıra, diğer takımların taraftarı da katıldı. Kahvaltılı etkinlikte özel çocuklar, katılımcıların çocuklarıyla birlikte eğlence üniteleri, palyaço ve müzik eşliğinde eğlendi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da etkinliğe telefon bağlantısıyla katıldı. Orman, "Bütün katılımcıları ve destek verenleri camiamız adına tebrik ediyorum. Önemli bir konu olan ve gündemi meşgul eden kadına şiddet konusunda gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı hepinizi öpüyorum. Saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. Etkinlikte toplanan paralar, kadın cinayetlerinde öksüz kalan çocuklar ile özel çocukların ihtiyaçları için karşılanacak.