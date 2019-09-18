4 günde molasız 9 hayat kurtardılar

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli yaptı. 4 cerrah, anestezi, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan 35 kişilik ekip, 2'si kadavra, 5'i canlıdan böbrek ile canlıdan 2 karaciğer nakli sonunda ameliyathaneden çıktı. Aydınlı, 96 saatte gerçekleştirilen nakillerde, sadece ameliyatlar arasında mola verip ekip değişimi yaptıklarını, bu süreyi de çok ekonomik kullandıklarını söyledi. Aydınlı, ay başından bu yana 20 ameliyat gerçekleştirdiklerini belirtti.AÜ Organ Nakli Merkezi'nde Mehmet Salih Çınar'a (55) oğlu Yusuf Çınar'ın (30) böbreği, Ahmet Sarı'ya (46) akrabası Ömer Aktop'un (48) böbreği, Meryem Aydın'a (55) Şehmus Kabak'ın (36) böbreği, Cevriye Gümüş'e (49) eşi Harun Gümüş'ün (49) böbreği, Şerife Yeşil'e (34) babası Cahit Yeşil'in (61) böbreği nakledildi. Durmuş Ali Hücetoğulları (56) ile Melike Akın (9) ise kadavradan böbrek nakliyle hayata tutundu. İrfan Atlı (35) eşi Sibel Atlı'dan (26), Şaban Sarı (41) ise kuzeni Firdevs Kaplan'dan (29) gerçekleştirilen karaciğer dokusu nakliyle can buldu.