Çayırda final yaklaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yağlı pehlivan güreşlerinde sezon sonu yaklaşırken Kırkpınar ve Elmalı'nın son başpehlivanı Ali Gürbüz, çayırdaki liderliğini kimselere kaptırmıyor.İkinciliği Ali Yanatma, üçüncülükleri ise Orhan Okulu ve Serkan Serttürk elde etti.11 Eylül'de Balıkesir'in Savaştepe Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen yağlı güreşlerin kazananı Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Turan Balaban, ikinci İsmail Balaban, üçüncüler de Ali Gürbüz ve Yalçın Üncül oldu.15 Eylül'de bir er meydanı da Kocaeli'nin Derince Belediyesi tarafından kuruldu. '16. Hasat Sonu İshakçılar Yağlı Güreşleri'nin kazananı Faruk Akkoyun olurken, Hüseyin Gümüşalan ikinci, Mustafa Kemal Karaboğa ve Tanju Gemici üçüncü oldu.15 Eylül'de bir diğer güreş ise Denizli'nin Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenenoldu. 43 yaşındaki Şaban Yılmaz gençlere meydan okudu ve başpehlivanlığı elde etti. İkinciliği Ali Yanatma, üçüncülüğü ise Nadir Takı ve İsmail Koç kazandı.GÜREŞ dünyası bir ölüm haberi ile sarsıldı. Manisa yöresi başpehlivanı Hüseyin İyican'ın babası Ahmet İyican vefat etti. İyican'ın babasının ölümü güreşçilerin moralini bozdu.KAZAKISTAN'DA düzenlenen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda er meydanlarında başpehlivan olarak güreşen 97 kilodaki Cenk İldem üçüncü oldu. Yağlı güreş camiasına büyük gurur yaşatan başpehlivanı yaşattığı gurur için SABAH Akdeniz olarak tebrik ediyoruz.BIR haftada 7 gün var; ama bir haftada 8 güreş organizasyonu yapıldı. Güreşlerin kalitesi, sporcuların sağlığı ve yağlı güreşin geleceği açısından ne gibi olumsuzlukların olacağını kamuoyunun takdirine bırakmak gerek. Unutmayalım ki, her zaman az olan her zaman kıymetlidir.Ağustos'ta Ankara'nın Altındağ Belediyesi öncülüğünde yapılan '25. Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Orhan Okulu kazandı. İkinci Fatih Atlı, üçüncüler de Nedim Gürel ve Salih Erinç oldu.14 Eylül'de Tekirdağ'da Malkara Belediyesi tarafından gerçekleştirilenyağlı güreşlerinin kazananı Manavgat Belediyesi adına güreşen Serhat Gökmen oldu. İkincilik kürsüsünde Orhan Okulu, üçüncülük basamağında Ekrem Yavuz ve Nedim Gürel yer aldı.sonu yaklaşırken peş peşe yapılan güreşlerin bir başkası ise 15 Eylül Pazar günü Ankara'nın Kalecik Belediyesi tarafından düzenlendi. Yağlı güreşlerin birincisi Serik Belediyesi adına güreşen Mehmet Yeşil Yeşil olmayı başardı. İkinci Rıza Yıldırım olurken, üçüncülüğü Mahmut Kavakçı ve Recep Taslak paylaştı..13 EYLÜL'DE İstanbul'da Şile Belediyesi'nin düzenlediği yağlı güreşlerin birincisi bu kez de Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. İkinciliği Recep Kara, üçüncülüğü ise Sermest Bulut ve Mecit Yıldırım elde etti