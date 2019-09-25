Er meydanı tatile girdi

BUGÜN NELER OLDU

Kırkpınar mı, Elmalı mı? derken güreşin ilk yapılmaya başlandığıTarihinde onlarca başpehlivanı çıkaran Türklerin ilk er meydanında final Aksu güreşleri ile gerçekleştirildi.Biga'dan hemen bir gün sonra yapılan Balıkesir'in İvrindi Belediyesi'nin organize ettiği yağlı güreşlerinin başpehlivanı Recep Kara oldu. İkincilik kürsüsünde Ertuğrul Dağdeviren, üçüncülük kürsüsünde de Arif Akın ve Ali Rıza Kaya yer aldı.Cumartesi günü Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi himayesinde bu yıl 7'nicisi gerçekleştirilen yağlı güreşlerinikinci Hamza Köseoğlu, üçüncüler de Recep Kara ve Orhan Okulu oldu.Pazar günü Manisa'nın Yunusemre Belediyesi güreşlerinde sahadan en son ayrılan veİkinciliği Recep Kara, üçüncülüğü de18'inde Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nce düzenlenen yağlı güreşlerin kazananı Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Recep Kara oldu. İsmail Balaban ikinci, Ali Gürbüz ve Fatih Atlı da üçüncülüğü elde eden pehlivanlar oldu.Son dönemin revaçta oyunuAKSU güreşlerinde başpehlivanlar arasındaki yenişlerde "kazkanadı" oyunuyla yenişlerin çok olması da akılda kalanlar arasındaydı. Genç yetenek ikinci olan Serik Gebizli başpehlivan Cengiz Han Şimşek yapmış olduğu güreşlerle seyir ciden destek ve bol alkış aldı.AKSU güreşlerinde 43'ü başpehlivan olmak üzere toplamda 650'ye yakın pehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı. Özellikle alt boylarda kıran kırana güreşlerin olması dikkat çekti.İkinci Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Cengiz Han Şimşek olurken, üçüncüler iseAksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise milli değerlerimizin önemli bir parçası olanŞahin,AyrıcaAksu, güreş er meydanına katılantüm sporculara yolluk ödeyerekpehlivanlarımıza sahip çıkmayaçalıştık. Aksu Belediyesi olarakyağlı güreş, minder güreşi vediye konuştu.BAŞPEHLIVAN Mehmet Yeşilyeşil rakibi Cengiz Han Şimşek'i mağlup ettikten sonra sabah Akdeniz'e sıcağı sıcağına açıklama yaptı. Yeşilyeşil, "Gururluyum, onurluyum ve çok mutluyum… Kıran kırana güreş yapan tüm pehlivanlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Tabi ben Aksu Karaözlü'yüm. Lakin 3 yıldır Aksu güreşlerinde güreşememenin üzüntüsünü de yaşıyordum. Uzun bir aradan sonra kendi hemşerilerimin önünde iddialı güreşler yapıp kendi seyircimin önünde birinci olmam beni bambaşka duygulara götürdü. Ben bugün Aksu Er meydanında başpehlivanlığımı rahmetli dedem eski başpehlivanlardan 'Yeşil' pehlivana ve yıllar önce benim güreşimi seyrederken kalp krizinden vefat eden beni bugünlere getiren çok kıymetli babama armağan ediyorum. İnanın babamla ne kadar gurur duysam azdır. Allah herkese öyle bir baba nasip etsin. İnşallah bu yıl daha iyi çalışarak seneye performansımı yükseltip hayırlısıyla zirveye çıkmak istiyorum" dedi.GEÇTİĞİMİZ pazar günü sezonun son güreşi Antalya'nın Aksu Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen güreşler oldu. Aksu Belediyesi yağlı güreşleri, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi hareketli, heyecanlı ve tempolu geçti. Yağlı güreşin başkenti olan Antalya, sezona Kumluca güreşleriyle giriş yaptı ve Aksu güreşleriyle sezonu tamamladı