Er meydanı tatile girdi

Kırkpınar mı, Elmalı mı? derken güreşin ilk yapılmaya başlandığı Antalya topraklarında yağlı pehlivan güreşlerinde sezon kapandı.
Tarihinde onlarca başpehlivanı çıkaran Türklerin ilk er meydanında final Aksu güreşleri ile gerçekleştirildi. Kırkpınar ve Elmalı'nın son başpehlivanı Ali Gürbüz'ün sezona damgasını vurduğu güreşlerin en sonuncusunda Mehmet Yeşilyeşil başpehlivan oldu.
Biga'dan hemen bir gün sonra yapılan Balıkesir'in İvrindi Belediyesi'nin organize ettiği yağlı güreşlerinin başpehlivanı Recep Kara oldu. İkincilik kürsüsünde Ertuğrul Dağdeviren, üçüncülük kürsüsünde de Arif Akın ve Ali Rıza Kaya yer aldı.
KÖYCEĞİZ GÜRBÜZ'ÜN
Cumartesi günü Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi himayesinde bu yıl 7'nicisi gerçekleştirilen yağlı güreşlerin birincisi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz,
ikinci Hamza Köseoğlu, üçüncüler de Recep Kara ve Orhan Okulu oldu.
MANİSA'DA KÜRSÜ GÜREL'İN OLDU
Pazar günü Manisa'nın Yunusemre Belediyesi güreşlerinde sahadan en son ayrılan ve kürsüsün en tepesine ismini yazdıran güreşçi Nedim Gürel oldu.
İkinciliği Recep Kara, üçüncülüğü de Abdullah Güngör ve Fatih Atlı elde etti.
BİGA'NIN SON KRALI KARA
18'inde Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nce düzenlenen yağlı güreşlerin kazananı Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Recep Kara oldu. İsmail Balaban ikinci, Ali Gürbüz ve Fatih Atlı da üçüncülüğü elde eden pehlivanlar oldu.
Son dönemin revaçta oyunu
'KAZKANADI'
AKSU güreşlerinde başpehlivanlar arasındaki yenişlerde "kazkanadı" oyunuyla yenişlerin çok olması da akılda kalanlar arasındaydı. Genç yetenek ikinci olan Serik Gebizli başpehlivan Cengiz Han Şimşek yapmış olduğu güreşlerle seyir ciden destek ve bol alkış aldı.
SERİK'TEN YEŞİLYEŞİL ÇIKTI
AKSU güreşlerinde 43'ü başpehlivan olmak üzere toplamda 650'ye yakın pehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı. Özellikle alt boylarda kıran kırana güreşlerin olması dikkat çekti. Serik Belediyesi'nin pehlivanı Mehmet Yeşilyeşil Antalya güreşlerinde birinciliği kazanarak sezonu mutlu kapattı.
İkinci Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Cengiz Han Şimşek olurken, üçüncüler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçileri Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz oldu.
SENEYE GÜREŞLER DAHA BÜYÜK OLACAK
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise milli değerlerimizin önemli bir parçası olan ata sporumuz yağlı güreşe gerekli desteği verdiğini söyledi.
ŞENLİK HAVASINDA GEÇTİ
Şahin, "Seneye Yörük Göçü, Tarım Fuarı, panayır ve şenlik havasında 3 günlük dolu dolu bir organizasyon yapmayı planlıyoruz.
Ayrıca
Aksu, güreş er meydanına katılan
tüm sporculara yolluk ödeyerek
pehlivanlarımıza sahip çıkmaya
çalıştık. Aksu Belediyesi olarak
yağlı güreş, minder güreşi ve diğer takımsal sporlarda da gerekli desteği vermeye devam edeceğiz"
diye konuştu.
YEŞİLYEŞİL KENDİ EVİNDE DUYGULANDI
BAŞPEHLIVAN Mehmet Yeşilyeşil rakibi Cengiz Han Şimşek'i mağlup ettikten sonra sabah Akdeniz'e sıcağı sıcağına açıklama yaptı. Yeşilyeşil, "Gururluyum, onurluyum ve çok mutluyum… Kıran kırana güreş yapan tüm pehlivanlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Tabi ben Aksu Karaözlü'yüm. Lakin 3 yıldır Aksu güreşlerinde güreşememenin üzüntüsünü de yaşıyordum. Uzun bir aradan sonra kendi hemşerilerimin önünde iddialı güreşler yapıp kendi seyircimin önünde birinci olmam beni bambaşka duygulara götürdü. Ben bugün Aksu Er meydanında başpehlivanlığımı rahmetli dedem eski başpehlivanlardan 'Yeşil' pehlivana ve yıllar önce benim güreşimi seyrederken kalp krizinden vefat eden beni bugünlere getiren çok kıymetli babama armağan ediyorum. İnanın babamla ne kadar gurur duysam azdır. Allah herkese öyle bir baba nasip etsin. İnşallah bu yıl daha iyi çalışarak seneye performansımı yükseltip hayırlısıyla zirveye çıkmak istiyorum" dedi.
SEZON AKSU GÜREŞLERİYLE KAPANDI
GEÇTİĞİMİZ pazar günü sezonun son güreşi Antalya'nın Aksu Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen güreşler oldu. Aksu Belediyesi yağlı güreşleri, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi hareketli, heyecanlı ve tempolu geçti. Yağlı güreşin başkenti olan Antalya, sezona Kumluca güreşleriyle giriş yaptı ve Aksu güreşleriyle sezonu tamamladı