Eren’in müzik hüneri

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Antalya'da 10 yaşındaki Eren Yavuz, 10 enstrümanla dinleyenleri hayran bırakıyor. Manavgat ilçesinde yaşayan Mehmet ile Serap Yavuz çifti, cura dersi aldıkları dönemde 4 yaşındaki oğulları Eren'in müziğe ilgisi fark edildi. Kendi çabalarıyla cura çalmayı öğrenen Yavuz, 6 yaşından itibaren aldığı eğitimlerle 10 enstrümanı kullanmaya başladı.Neredeyse duyduğu her şeyi çalabilen 10 yaşındaki Eren, ut, cümbüş, sazbüş, uzun sap bağlama, kısa sap bağlama, keman, kemane, gitar, ritim aleti ve cura ile kulakların pasını siliyor. Ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Eren Yavuz, çok küçük yaşlarda enstrümanlarla oynayarak ve babasını dinleyerek müziğe başladığını söyledi.EVLERINDEKI küçük cura sayesinde yeteneğinin keşfedildiğini anlatan Yavuz, curayı çaldığını gören ailesinin yönlendirmesiyle müzik hayatının başladığını dile getirdi. Ailesinin eğitim alması için kendisini teşvik ettiğini vurgulayan Yavuz, "Şimdi de piyano ve kanun çalmayı öğrenmek istiyorum. Yaşım daha çok küçük, iyi bir eğitim almayı düşünüyorum" dedi. Anne Serap Yavuz "Oğlumuzun yeteneğinden dolayı çok mutluyuz. Ailecek müzikle ilgilenmek bize huzur veriyor" ifadelerini kullandı.