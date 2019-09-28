Çöp evden kurtuluş

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında çöp eve dönüşmüş sağlıksız bir ortamda 4 çocuğun yaşam mücadelesi verdiği haberi Manavgat Kaymakamlığı'na harekete geçirdi. Gazetecilerin ihbarı sonrası, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, jandarma ekipleri ile eve baskın düzenledi.Evde bulunan çocuklar jandarma tarafından aileleriyle birlikte evden alınarak Side Jandarma Karakolu'na götürüldü. Eve jandarma ve diğer ekiplerin geldiği haberi üzerine eve gelen küçük çocukların teyzesi, basın mensuplarına tehditler yağdırdı. Side Jandarmadaki işlemlerin ve başlatılan soruşturmanın ardından yaşları 0-6 arasında değişen 4 çocuk acil bakım ve korunmalarının sağlanmaları amacıyla devlet korumasına alındı.Ev sahibi Arif Öz, 8 ay önce 2 kadının gelip evi kiraladıklarını belirterek "Aylardır kira ödemediler. Su ve elektriğin kesildiği mesajı gelince eve geldim. Kapı-pencere ve perdeler tamamen kapalıydı. Eve girdiğimde gördüğüm manzara ve koku karşısında şaşkına döndüm. Kira veya başka bir şey derdinde değilim. Bu pisliğin içerisindeki çocuklara devletimiz acilen sahip çıkmalı" dedi.