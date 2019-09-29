Diş hekimi eve geldi

Yürüyemeyecek durumda olan yaşlı ve engellilerin sağlık hizmetlerinden mahrum olduğu günler eskilerde kaldı. Sağlık alanında büyük bir dönüşüm geçiren Türkiye, yaşlı ve engellilerin ayağına kadar sağlık hizmeti götürüyor. 'Evde Sağlık Hizmeti' kapsamında dişçi koltuğu bile eve taşınıyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen hizmette yatağa ve eve bağımlı, sağlık kuruluşuna ulaşmakta zorluk çeken 7 bin hasta evlerinde tedavi ediliyor. Evde sağlık hizmetleri kapsamında en dikkat çeken hizmetlerden birisi olan ağız ve diş sağlığında evlerde diş çekiminden, proteze kadar birçok tedavi yapılıyor.

2 MOBİL ARAÇ

Antalya'da 2017 yılı başında hizmete giren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tam gaz hizmet veriyor. Yaşlılık ve kronik hastalığa bağlı hastaneye gidemeyecek olan vatandaşlara sağlanan hizmette evde ağız muayeneleri ve tedavileri gerçekleşiyor. Diş hekimi, tıbbı sekreter ve diş teknisyenden oluşan ekip, diş hastanesinde olması gerekenleri 2 araçla vatandaşın evine kadar ulaşıyor.

PROTEZ DİŞİNE KAVUŞACAK

Muratpaşa'nın Kırcami Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Adeviye Kotuk, dişçi korkusunu evde sağlık hizmeti ile yendi. 3 aydır bu hizmetten yararlanan Kotuk'un önce tüm dişleri çekildi ve ağız ölçüsü alındıktan sonra yerine hareketli protez diş yapımı için çalışma yapıldı. Evine kadar gelen hizmetten çok memnun olduğunu belirten Kotuk, "Çok güzel bir uygulama. Allah devletimizden razı olsun" dedi.



468 KİŞİYE AĞIZ VE DİŞ BAKIMI

ANTALYA Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür, geçtiğimiz yıl ağız ve diş sağlığında 370 vatandaşa hizmet verildiğini bu yıl ise 468 vatandaşa hizmet verildiğini söyledi. Evde ağız ve diş sağlığı hizmetinde diş hekimi muayenesi, diş ve dişeti enfeksiyonları için medikal tedavi, diş çekimi, protez takılması, protez tamiri gibi hizmetlerin sağlandığını belirten Hülür, bu hizmetin 2011'den beri verildiğini ifade etti.